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Соболь требует снять Володина с выборов. Но она ошибается, формальных оснований для этого нет

Соболь потребовала снять Володина с выборов из-за полетов на госсамолете. Но она заблуждается, это его законное право

Фото: Global Look Press // Вячеслав Володин

Оппозиционный политик Любовь Соболь записала видеообращение с призывом к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой отстранить от участия в выборах спикера Госдумы Вячеслава Володина от «Единой России». Она утверждает, что описанные в расследовании команды Алексея Навального перелеты Володина из Москвы в Саратовскую область, от которой он избирается в нижнюю палату парламента, являются доказательством превышения им должностных полномочий. Но это не так, формально депутат ничего не нарушил, по крайней мере, если речь идет об этих перелетах, убедился Sobesednik.ru.

Как справедливо отмечает в своем ролике г-жа Соболь, ЦИК действительно имеет возможность отстранить кандидата в депутаты от выборов в случае, если будет зафиксировано «ипользование [им] преимуществ должностного положения». 

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru
Любовь Соболь и Иван Жданов

Далее Соболь приводит выдержку из того же ФЗ, где подробно раскрывается это понятие. В частности, в законе, как справедливо отмечает оппозиционер, говорится, что в него входит «использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

Но в том же пункте указано исключение из этого правила, по которому это не распространяется на лиц, «пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством [РФ] о государственной охране».

И даже если допустить, что Соболь права и Володин действительно летает в Саратовскую область «по своим агитационным делам», это никак не меняет того факта, что председатель Госдумы по закону является одним из нескольких десятков государственных служащих, которые в соответствии с ФЗ «О государственной охране» имеют права на госохрану.

Отметим, что ранее в такие списки входило намного меньше чиновников, к примеру, в разговоре с русской службой «Би-би-си» экс-глава службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков отмечал, что в его время их было всего шестеро, включая главу государства: «Сейчас уже больше 40 объектов, и непонятно, каких… [людей] там охраняют. Если бы они пользу для страны хотя бы маленькую приносили…» — сетовал он. Однако вопрос о предоставлении должностным лицам госохраны в любом случае не входит в компетенции Центризбиркома.

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