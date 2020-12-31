Соболь требует снять Володина с выборов. Но она ошибается, формальных оснований для этого нет

Далее Соболь приводит выдержку из того же ФЗ, где подробно раскрывается это понятие. В частности, в законе, как справедливо отмечает оппозиционер, говорится, что в него входит «использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Но в том же пункте указано исключение из этого правила, по которому это не распространяется на лиц, «пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством [РФ] о государственной охране».

И даже если допустить, что Соболь права и Володин действительно летает в Саратовскую область «по своим агитационным делам», это никак не меняет того факта, что председатель Госдумы по закону является одним из нескольких десятков государственных служащих, которые в соответствии с ФЗ «О государственной охране» имеют права на госохрану.

Отметим, что ранее в такие списки входило намного меньше чиновников, к примеру, в разговоре с русской службой «Би-би-си» экс-глава службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков отмечал, что в его время их было всего шестеро, включая главу государства: «Сейчас уже больше 40 объектов, и непонятно, каких… [людей] там охраняют. Если бы они пользу для страны хотя бы маленькую приносили…» — сетовал он. Однако вопрос о предоставлении должностным лицам госохраны в любом случае не входит в компетенции Центризбиркома.