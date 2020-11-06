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Александр Проханов: Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист

По мнению известного российского писателя Александра Проханова, КПРФ оказалась в крайне незавидном положении

Фото: Global Look Press

В последнее время ходит немало слухов о внутреннем административном и внешнем политическом кризисе, с которым якобы столкнулась партия КПРФ. Да и разговоры о планах политической силы по омоложению состава, а также звучавшие от разных источников заявления о скором уходе лидера партии Геннадия Зюганов, можно в определенной степени считать косвенным подтверждением этих догадок.

Наконец, даже в российской прессе неоднократно публиковались материалы о расколе внутри КПРФ. К примеру, весной этого года член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин вывел сторонников на несанкционированный митинг, в то время как главный коммунист страны Зюганов согласовал с властями исключительно праздничный формат мероприятия, что стало поводом для новой волны разговоров о том, что Геннадий Андреевич постепенно теряет контроль над партией.

Разумеется, все эти пересуды и слухи партии явно не к месту, поскольку ее электоральный рейтинг, вполне вероятно, претерпевает не самые позитивные изменения, а игры на чувствах недовольного населения в условиях пандемии почему-то перестали приносить должный эффект.

При этом, как считает известный российский писатель Александр Проханов, в столь незавидном положении КПРФ оказалась неспроста. По его мнению, все дело в активном противодействии партии со стороны федерального центра и личной неприязни российского президента Владимира Путина к коммунистам.

«Коммунисты – помеха для новой путинской России, своего рода рудимент. Как мне кажется, ключевая задача Путина сегодня заключается в том, чтобы свести роль коммунистов в политике до полностью декоративного уровня, и сейчас все делается как раз для того, чтобы это произошло.

Во-первых, все выборные результаты будут коммунистам написаны, я в эти проценты не верю, поскольку у коммунистов значительно более серьезная поддержка. Можно увидеть, что практически все время предпринимаются попытки принизить их успехи и достижения. Кроме того, регулярно создаются какие-то спойлерные партии и организации, цель которых – откачать от коммунистов всю эту энергию. Наконец, продолжается мощнейшая диффамация коммунистов, в том числе лидера КПРФ Геннадия Зюганов. Полагаю, Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист», – заявил Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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