Валерий Рашкин: «Там была такая потасовка! Силовики выхватывали людей»

В выходные в Новопушкинском сквере Москвы прошла встреча с депутатом Валерием Рашкиным, на которую пришли порядка 400 человек. Полиция в громкоговорители призывала собравшихся соблюдать социальную дистанцию. В итоге за нарушение «масочного режима» ОМОН задержал порядка 10 человек. В числе задержанных - депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин.

Целый час Валерий Рашкин дозванивался до ГУВД Москвы, МВД России, Прокуратуры России. Безрезультатно, трубки никто не брал. Позже депутата Ращкина не пускали к задержанным. К вечеру руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина все-таки освободили. Детали происшествия Sobesednik.ru выяснил в интервью у депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

– На сколько дней задержали ваших сторонников?

– Как практика показывает, это 10-20 суток отсидки. Для пятерых из семи человек были составлены протоколы о нарушении масочного режима на улице – чушь собачья! Ношение масок на улице имеет рекомендательный характер. По второму протоколу нам квалифицируют встречу с депутатом как участие в несанкционированном митинге. Пятерым в субботу предъявили оба протокола и отпустили до 30 июня. Один протокол по масочному режиму им выдали на руки, а протокол по митингу они еще не составили. За ним и предложили явиться 30 июня.

Двоих участников встречи оставили под следствием в изоляторе, в понедельник будет суд. Это Анатолий Баженов – один из лидеров движения «Родители Москвы» - и москвич Владимир Щербак, им предъявляют сопротивление полиции.

Всего собралось 400 человек. Там была такая потасовка, все плотно стояли, силовики выхватывали людей, кого толкнули, кого бросали на асфальт, мне просто локтем по шее заехали.

– Объясните идею этой встречи.

– Ко мне поступило, без ложной скромности, более тысячи звонков по вопросам, связанным к принуждением к вакцинации – она всюду, принуждают госструктуры и частники, бюджетники, сотрудники московского метрополитена. Звонили мне также те, кто пришел в поликлиники, а их послали на три буквы – идите в суды, чтобы мы вас записали на прием либо на очередную плановую операцию. Люди в отчаянии – как же так? Что же это такое? Мы завтра умрем без этого. Сотрудники поликлиники отвечают, что ничего сделать не могут, есть распоряжение мэра. Поэтому люди требовали встречи, учитывая что больше не к кому обратиться, везде одно и то же: есть приказ, есть распоряжение, их выполняем. Единственные защитники - это депутаты от КПРФ.

От «Единой России» все отмахиваются, говорят, они вместе с исполнительной властью. И тогда народ говорит, давайте где-нибудь соберемся, обсудим меры, которые позволили бы гарантировать исполнение законодательства и конституции РФ, где черным по белому написано: все медицинские эксперименты, в том числе вакцинация, делаются только добровольно. Многие ссылались на президента Путина, который на всю страну сказал, что он гарантирует, что вакцинация будет добровольной, без принуждения. К сожалению губернаторы, мэр Собянин и чиновники пошли на искажение его слов, пошли на принуждение. Но народ на нашей встрече высказался жестко: «Если президент, который гарантирует соблюдение прав конституции РФ, не в силах заставить чиновников не нарушать конституцию, тогда пусть он уходит, если он такой слабый».

Люди дали мне наказы провести внеочередное пленарное заседание Госдумы – обсудить вопросы о принуждении к вакцинации в нарушение конституции и потребовали от меня, как депутата, обратиться в генеральную прокуратуру, в СК, МВД, чтобы расследовать все случаи принуждения и наказать тех, кто принуждает, вплоть до уголовной ответственности.

Кроме наказов, были резкие выступления с точки зрения безобразий в РФ. Дело серьезное. Недовольство очень жесткое. Подобные волнения я видел, когда поднимали пенсионный возраст, и сотни тысяч людей выходили на улицы.

Сегодня уже вышло распоряжение о вакцинировании беременных женщин, дальше уже идут эксперименты над детьми. Пошли заявления с предложениями по деньгам, чтобы провести эксперимент над детьми. Думаю, ситуация будет только усугубляться, потому что этого мало чиновникам, у них есть команда вакцинировать всех через колено, а людям это очень не нравится. Мы не против вакцинации, это дело медицины, это дело науки, я верю в вакцину, но мы против принуждения к вакцинации.