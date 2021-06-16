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"Оскопление культуры по-кивевски": Захарова раскритиковала Конституционный суд Украины

Представительницу МИД РФ расстроило решение суда по закону о государственном украинском языке

Фото: Global Look Press

Мария Захарова

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова опубликовала в личном телеграм-канале комментарий по поводу принятого в среду решения Конституционного суда Украины по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как утверждает представительница МИД, инстанция назвала закон надлежащим юридическим инструментом борьбы с «обрусением» в Украине.

«Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью - оскопление своей культуры по-киевски»

, – иронизирует Захарова в своей заметке и ссылается на статью 10 Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

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