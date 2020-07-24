Политолог Руслан Бортник: через 10 лет Украина станет моноэтнической и достаточно моноязычной

Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь назвал «катастрофой» положение украинского языка на украинских телеканалах: две трети всех сериалов демонстрируются в Украине на русском.

Sobesednik.ru обсудил ситуацию с русским языком на ТВ с политологом, руководителем Украинского института анализа и менеджмента политики Русланом Бортником.

– Почему полный переход на украинский язык в сфере СМИ и рекламы сейчас стал одной из первоочередных задач Украины? Что сегодня важнее – проблемы экономики, коррупции и национальной безопасности или же задача отмежевания от русского языка и максимального утверждения украинского?

– «Отмежевание» от русского языка означает смену принципов и технологий распространения информации в обществе: это приводит к тому, что русский язык все меньше используется в обществе, его хуже знают дети. На понятном, но уже непривычном и неродном языке информация уже не проникает глубоко в сознание.

– Вопрос о русском языке в Украине – это не только элемент «пиара» и национализма, но и абсолютно технологический шаг к отрыву украинского общества от российского и постсоветского, к созданию дополнительного языкового барьера.

– Способ информационной защиты от того, что вы назвали бы российской пропагандой?

– Да, абсолютно точно.