Бегишев Сергей
Вчера, в 22:32

"Дать Суркову АК и в бой": в сети обалдели от слов политика про возвращение Украины силой

Владиславу Юрьевичу посоветовали придумать какую-нибудь идеологию, оправдывающую применение силы

Фото: Global Look Press

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украину «можно вернуть только силой». При этом политик уточнил, что сила может быть разной.

«Не только военная. Есть ещё сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», – объяснил он в интервью WarGonzo.

По словам Суркова, на сегодня Россия выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир «устаёт от Украины».

В сети, прямо скажем, обалдели от такого заявления. Тем более что многие читают новости только по заголовкам. И началась жаркая дискуссия по этому поводу.

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«Зачем ему вообще Украина? Тем более недружелюбная? Да ещё в составе России?» – удивляется россиянин.

«Наверное, можно вернуть. Вот только мозгов никогда не вернуть тем, кто только на силу надеется», – объясняют Суркову.

«Вернуть Украину силой… Они уже даже не стесняются в выражениях. Сурков, а ты придумай какую-нибудь идеологию, оправдывающую применение силы. У Гитлера это была идея арийской расы и её доминирования над другими. Ты тоже придумай какую-нибудь и увидишь – россияне выстроятся в очереди пойти на фронт. Ведь по телевизору сказали, что их дело правое и с ними Бог. А по телевизору ведь врать не будут, не так ли?» – иронизирует москвич.

«Никто не пойдёт воевать за Суркова, Украину да и Путина», – объясняют политику.

«Звезданул так звезданул…» – кратко описал происходящее петербуржец.

«Скажите, а Сурков это сказал в полном здравии? Он в своём уме?!» – не понимает пенсионер, как такое можно заявить.

«Бред… А главное, на фига?!» – звучит риторический вопрос.

«Суркову не впервой проявлять свой цинизм сотого уровня. А из каких моральных и юридических прав Россия должна думать «как вернуть Украину»? Может быть, он считает, что Украина колония России?» – и вновь звучит уточняющий вопрос.

«Вот Суркова и послать. Дать ему АК и в бой. Языком-то все мастера, а как туда, где горячо, так днём с огнём желающих не сыщешь», – предлагает профессор.

Теги: #Сурков, #Украина

Рубрика: Политика

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