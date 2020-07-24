"Дать Суркову АК и в бой": в сети обалдели от слов политика про возвращение Украины силой

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украину «можно вернуть только силой». При этом политик уточнил, что сила может быть разной.

«Не только военная. Есть ещё сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», – объяснил он в интервью WarGonzo.

По словам Суркова, на сегодня Россия выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир «устаёт от Украины».

В сети, прямо скажем, обалдели от такого заявления. Тем более что многие читают новости только по заголовкам. И началась жаркая дискуссия по этому поводу.