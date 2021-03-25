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Анатолий Несмиян: Путин окончательно уехал в прерию вечной охоты за призраками

По мнению журналиста, вводимые в регионах меры могут говорить о том, что президент отстранился от ситуации с COVID-19

Фото: Global Look Press

Попытки властей вынудить как можно большее число россиян поставить прививку от коронавируса, как неоднократно отмечали эксперты, выглядят настолько непродуманными, что только способствуют пополнению в рядах сомневающихся. Причем, проблема давно вышла за пределы Москвы, где сначала ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и транспорта, а затем принялись шантажировать еще непривитых тем, что они в скором времени не смогут попасть в кафе и рестораны, попутно попугивая всех вокруг локдауном.

Не отстает, к примеру, и Краснодарский край. Тем более, что в летний период регион наводнен отдыхающими, не имеющими возможности покинуть территорию страны. И краевая администрация в этом контексте действует в лучших «собянинских» традициях. Так, сначала было объявлено о том, что отели и гостиницы региона будут принимать гостей исключительно с отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом вакцинации или переболевших в течение последних шести месяцев. Позднее начали появляться и новые идеи с ограничениями. А недавно стало известно, что с 1 августа в Краснодарском крае начнут действовать новые правила.

И эти изменения на Кубани, как и в других регионах страны, считает российский журналист Анатолий Несмиян, могут свидетельствовать о том, что глава российского государства от проблемы самоустранился, вынудив другие ветви власти откровенно «выкручиваться» и искать варианты решения вопроса под стать представлениям Владимира Владимировича о том, как это все должно работать. Однако получается пока, добавляет журналист, с очевидными перегибами.

«С 1 августа вакцинация станет обязательной даже для тех туристов, которые прибывают на курорты Краснодарского края всего на 1-3 дня. С таким заявлением ранее выступили власти региона.

Ранее также сообщалось, что туристы, которые не прошли вакцинацию в течение 3 суток с момента их заселения в гостиницу, будут вынуждены заплатить штраф в размере 30 000 рублей. В соответствии с новыми дополнениями к курортным правилам, гостиницы будут принимать невакцинированных гостей с отрицательными ПЦР-тестами только в том случае, если в течение трех дней они обратятся в ближайший прививочный пункт и начнут курс вакцинации.

Как мне кажется, этот лайфхак можно назвать «как окончательно добить курорты Краснодарского края» с контрольным выстрелом из пушки в голову.

Проще говоря, конечно, необходимо изображать озабоченность и деловитость. Если Путин окончательно уехал в прерию вечной охоты за призраками, то вся вертикаль власти вынуждена как-то выкручиваться, чтобы соответствовать представлениям президента о реальности. Однако, хоть какие-то границы для этого служебного рвения должны быть установлены», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.

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