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"Аквадискотека протекла": соцсети отреагировали на покрасневшее море возле "дворца Путина"

В Геленджике в районе Прасковеевки вода в Чёрном море покраснела и обрела яркий бордовый оттенок

Фото: Стоп-кадр/РБК

В России новое ЧП с экологическим подтекстом. Хотя, это ещё нужно уточнять. Как бы там ни было, но социальные сети уже встревожились. Дело в том, что в курортном Геленджике в районе села Прасковеевка было замечено странное явление – вода в Чёрном море покраснела и обрела яркий бордовый оттенок.

На опубликованном в Сети видео очевидцев можно увидеть, что масштаб «происшествия», по крайней мере, на данный момент, не очень большой – вода красного цвета наблюдается лишь вдоль линии берега и имеет ширину не более нескольких метров.

Власти города, между тем, уже сообщили, что явление, которое так встревожило граждан, вызвано сильной жарой. По их словам, из-за высокой температуры морской воды водоросли макрофиты начали окрашиваться в красный цвет. А потому, отмечают в администрации Геленджика, никакой опасности на самом деле нет.

Впрочем, об отсутствии опасности в своё время говорилось и во время массового выброса морских животных в Авачинском заливе на Камчатке – более того, причины того инцидента остаются неясными до сих пор

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А потому россияне в социальных сетях скептически отнеслись к объяснениям властей города-курорта, заподозрив, что проблема на самом деле кроется в сбросе стоков или отходов в акваторию Чёрного моря, тем более что для некоторых российских городов подобная проблема не в новинку.

Не забыли пользователи и о том, с кем ассоциируется у них название села Прасковеевка, ведь именно этот населённый пункт фигурирует в знаменитом видеорасследовании Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком.

«Очередной выброс фекалий?»

«Даже море покраснело от несоответствия цен и уровня сервиса, а местные власти, жители и Госдума – нет».

«Ничего нового. Везде одни отмазки, отписки».

«Угрозы безопасности нет! А угроза опасности есть?»

«Как раз возле дворца Путина, который его, но не его, гостиница, но не гостиница и т. д.».

«Аквадискотека протекла».

«Ща ФСО этой водоросли разъяснит…» – пишут комментаторы.
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