"Аквадискотека протекла": соцсети отреагировали на покрасневшее море возле "дворца Путина"

В России новое ЧП с экологическим подтекстом. Хотя, это ещё нужно уточнять. Как бы там ни было, но социальные сети уже встревожились. Дело в том, что в курортном Геленджике в районе села Прасковеевка было замечено странное явление – вода в Чёрном море покраснела и обрела яркий бордовый оттенок.

На опубликованном в Сети видео очевидцев можно увидеть, что масштаб «происшествия», по крайней мере, на данный момент, не очень большой – вода красного цвета наблюдается лишь вдоль линии берега и имеет ширину не более нескольких метров.

Власти города, между тем, уже сообщили, что явление, которое так встревожило граждан, вызвано сильной жарой. По их словам, из-за высокой температуры морской воды водоросли макрофиты начали окрашиваться в красный цвет. А потому, отмечают в администрации Геленджика, никакой опасности на самом деле нет.

Впрочем, об отсутствии опасности в своё время говорилось и во время массового выброса морских животных в Авачинском заливе на Камчатке – более того, причины того инцидента остаются неясными до сих пор