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RuTube удалил ролики о предполагаемой дочери президента РФ и "дворце Путина"

Политика
12:56, 26 апреля 2021

RuTube удалил ролики о предполагаемой дочери президента РФ и "дворце Путина"
Фото: стоп-кадр с YouTube, Global Look Press
Фото: стоп-кадр с YouTube, Global Look Press

Российский аналог YouTube, принадлежащий «Газпром-Медиа», удалил предварительно одобренные ролики издания «Открытые медиа», в которых рассказывалось о «дворце Путина» в Геленджике (речь идет не о расследовании Алексея Навального, а о видео, снятом журналистами по его мотивам), а также о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Луизе Розовой.

Отмечается, что видеосервис RuTube, на котором в отличие от YouTube существует премодерация роликов, сперва, в начале апреля, одобрил их загрузку, но менее чем через месяц удалил их под предлогом нарушения правил сервиса. При этом что именно было нарушено, отечественный сервис не сообщил. Отметим, что подобные действия со стороны YouTube в отношении российских СМИ Роскомнадзор обычно квалифицирует как акты «цензуры» зарубежной компании.

В «Газпром-Медиа» журналистов отправили в службу поддержки сервиса, там на вопросы не ответили. 

Напомним, ранее RuTube отказался размещать на платформе расследование Алексея Навального о «дворце Путина» из-за нарушения авторских прав, хотя другое видео оппоозиционера там разместили, как и ролики «России-1» и «Би-би-си».

Теги: #Пропаганда #дочь Путина #YouTube #"Дворец Путина"

Рубрика: Политика

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