"Вы сами все расшатали": россияне отчитали Лаврова после слов о попытках Запада "расшатать ситуацию"

Стратегия «осажденной крепости» – так многие российские политологи описывают план Кремля на формирование внутренней политики на ближайшие годы и, тем более, на осень 2021 года, когда в стране должны пройти очередные парламентские выборы. В принципе, мобилизация электората под патриотичными лозунгами и беспрерывным увещеванием о «внешнем враге», то и дело подбирающимся к границам страны – дело для российских властей привычное. Однако в нынешнем году ситуация настолько вышла из-под контроля, а электорат настолько негативно настроен и готов удивить протестным голосованием, что риторика представителей федерального центра становится откровенно вызывающей.

Очередным подтверждением этой теории стало недавнее выступление главы МИД России Сергея Лаврова перед студентами Дальневосточного федерального университета. Глава российской дипломатии, которого в последнее время только ленивый не обвиняет в развале этой самой дипломатии, заявил, что в преддверии сентябрьских выборов «Запад попытается в очередной раз расшатать ситуацию в России».

По мнению министра, западные страны попытаются спровоцировать в стране очередные протестные выступления, а уже после подведения итогов голосования, непременно устроят демарш с их непризнанием. Свою пламенную речь Сергей Викторович подытожил не менее пламенным утверждением о том, что «никакие сценарии, вынашиваемые Западом в отношении России, не пройдут». Столько напускной «мощи» в словах Лаврова, к слову, не было уже давно, ведь его ведомство, как правило, ограничивается едкими словесными перепалками с иностранными оппонентами, которых оно нередко назначает себе само.

Разумеется, что россияне сразу же обратили внимание не только на тон, но и на содержание высказываний главы внешнеполитического ведомства, заподозрив, что министр понемногу готовит почву к выборам, какую – каждый судит сам, в меру своих подозрений или жизненного опыта. Как бы там ни было, но комментарии россиян в социальных сетях отчетливо демонстрируют, что большинству граждан очевидно: ситуацию в стране расшатывают не столько страны Запада, сколько сами представители власти.

«Опять Запад виноват у них»;

«Ничего, что народ не хочет голосовать за Единую Россию и Путина? Власть сама себя расшатала, проще Запад обвинить ничего нового»;

«Да они без проблем сами расшатывают ситуацию в России»;

«Давление Запада на Россию никто не отрицает, но расшатывают все изнутри принудиловкой, куар-кодами, масками, ростом цен на всё. По принципу: бей своих, чтоб чужие боялись»;

«Так, как они расшатали, у Запада вряд ли получиться»;

«Так сами и расшатывают обстановку в нашей стране все воруют и воруют у народа, они воруют, а Запад виноват»;

«Может не в Западе дело, а в том, что Путин и его команда доверие потеряли»;

«Эта бесконечная вонючая песня про козни развитых стран уже осточертела до омерзения»;

«Кому эта ситуация сдалась, вы сами её шатаете»;

«Лавров – это тот, у кого дочка в США живёт и не бельмеса по-русски?»;

«Протестные настроения провоцирует не Запад, а сама власть своими бессовестными фальсификациями»;

«Вы их сами раскачиваете»;

«Все ясно! Теперь ждем. Байден нассыт в подъезде! Это американцы подняли цены на продукты питания. Это лживая Америка повышает цены на стройматериалы. Это все загнивающий Запад – раскачивает нашу лодку Стабильности!» – возмущаются пользователи.