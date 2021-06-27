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Станислав Белковский: "Лавров уйдет в отставку в сентябре"

Политолог назвал вероятных преемников главы МИД России

Фото: Instagram

Российское экспертное сообщество во второй половине прошлого года активно обсуждало вероятную отставку главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также вероятных кандидатов на этот пост. Впрочем, дальше слухов тогда дело не пошло, и постепенно информационный шум на эту тему сошел на нет. Новый виток активных обсуждений отставки Лаврова произошел совсем недавно, когда главный дипломат страны был включен в первую пятерку «Единой России» на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года.

Известный российский политолог Станислав Белковский в интервью Наталье Влащенко рассказал, что Сергей Лавров в этот раз, скорее всего, покинет пост главы МИД и отправится либо в Госдуму, либо в Совет Федерации в качестве пожизненного сенатора. На его место, по мнению эксперта, претендуют два человека: глава СВР Сергей Нарышкин и руководитель администрации президента Антон Вайно. Второй, утверждает Белковский, имеет более высокие шансы.

«Скорее всего, легендарный глава МИД РФ Сергей Викторович Лавров уйдет со своего поста после сентябрьских выборов – вероятно, он уйдет в Госдуму или в Совет Федерации в качестве пожизненного сенатора.

Основными кандидатами на пост министра иностранных дел России являются глава разведки Сергей Нарышкин, однако он уже немного староват, второй, более оптимальный и более подходящий по разным параметрам вариант – нынешний руководитель администрации Путина Антон Вайно.

Это одно из самых обсуждаемых кадровых изменений на сегодняшний день. Больше обсуждают, наверное, только возможный уход главного тренера сборной России по футбола Станислава Черчесова», - отметил Белковский.

Теги: #Лавров, #МИД

Рубрика: Политика

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