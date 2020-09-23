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"Детей своих из США забирать придётся?" россияне высмеяли агрессию Лаврова в отношении Запада

Пользователи соцсетей в очередной раз призвали главу МИД Сергея Лаврова уйти на пенсию и "обнулить свое министерство"

Фото: Global Look Press

Вашингтон должен понять, что все попытки ведения диалога с Москвой с позиции силы будут провальными. С таким предостережением в адрес Соединенных Штатов выступил глава российского МИД Сергей Лавров. 

«На любые недружественные действия мы будем отвечать решительно и жестко», – предупредил глава российской дипломатии.

По утверждению Лаврова, во время женевской встречи с главой Белого дома Джо Байденом Владимир Путин четко обозначил, что добиться результата в любом из направлений можно только путем нахождения взаимоприемлемого баланса между интересами обеих сторон на паритетных условиях. Во время этой встречи никаких возражений американская сторона не озвучивала, подчеркивает Сергей Викторович, однако сразу после завершения переговоров Вашингтон принялся «с удвоенной силой заниматься прежними нотациями и выдвигать в адрес Москвы свои требования».

Впрочем, эти предупреждения Лавров и другие представители российской власти озвучивали и ранее. В этом смысле риторика Москвы никак не изменилась. Более того, как считают многие эксперты, она в большей степени продиктована не желанием Кремля противостоять угрозе, которая исходит от «коллективного Запада», а исходит исключительно из новой стратегии «осажденной крепости», в рамках которой элиты пытаются сохранить стабильность давно сформировавшейся системы власти.

И это мнение, похоже, все чаще разделяют обычные россияне. Судя по их комментариям в социальных сетях к недавним высказываниям Лаврова, деградация отечественной дипломатии, о которой ранее говорили только политологи, становится очевидной и большинству обычных граждан. Тон комментариев настолько жесткий, что можно даже поверить в прогнозы некоторых экспертов, прочащих Лаврову скорую отставку.

«А то что? Детей своих из США забирать придётся?»;

«В США не перестают удивляться наглости Лаврова»;

«Россия должна жить своей жизнью! Постоянно одно и тоже изрекать не надоело? Задач бесчисленное множество! С другими государствами отношения стройте, экономику развивайте, жизнь граждан России улучшайте! Или без США никак не живётся?»;

«Как же они стары и смешны, и как же они всех достали»;

«Он говорил это столько раз, что уже сбился со счета. А американцы, как всегда, даже не замечают»;

«Какую сотню раз он предостерегает? Где дела, уважаемое правительство? Где поступки, по которым можно судить о вашей работе?»;

«Успокойтесь, у всей российской верхушки там дети и бизнес. Эти понты рассчитаны на отсталых. И американцы это прекрасно знают»;

«Смотрите, а то еще дочку вашу выгонят из США»;

«Тошнит уже от этой старой пластинки»;

«Ему пора на пенсию этому Лаврову»;

«Он уже похоже в маразм впал»;

«Лаврову пора обнулить свое министерство. Толку никакого»;

«Россия должна жить своей жизнью! Постоянно одно и тоже изрекать не надоело? Задач бесчисленное множество! С другими государствами отношения стройте, экономику развивайте, жизнь граждан России улучшайте! Или без США никак не живётся?», – пишут в социальных сетях.

Теги: #Лавров, #США, #МИД

Рубрика: Общество

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