"Мэрия Москвы ведёт игру красиво": политолог назвал причину спешки Собянина с вакцинацией

Потоки критики, вылившиеся в адрес московских и федеральных властей на фоне принимаемых ими мер по борьбе с коронавирусом, кажется, иссякнут ещё не скоро. В упрёк мэру Москвы Собянину, Кремлю и другим чиновникам сегодня ставят едва ли не любой их шаг, будь то попытка ограничить возможное распространение вируса, или использование механизмов мотивации граждан к участию в кампании по вакцинации.

Между тем, как отмечает известный российский политолог Марат Баширов, в действительности такая спешка и критикуемая жёсткость властей Москвы в борьбе за увеличение темпов вакцинации имеет логичное объяснение.

По его словам, исходя из того, что на выработку иммунитета после прививки организму, как утверждают врачи, необходимо около 40 дней, есть смысл предположить, что столичная администрация во главе с Сергеем Собяниным торопится вакцинировать максимальное количество граждан не позднее конца июля.

Только в этом случае, убеждён Баширов, появится шанс на то, что уже к началу сентября темпы распространения заболевания в столице снизятся, и власти Москвы смогут открыть рестораны, допустить детей до учёбы в школах и снять все «ковидные» ограничения. Это, в свою очередь, должно сыграть на чувствах граждан и подъёме положительных настроений в оценке работы властей, а значит, поможет и спасти результаты предстоящих выборов.

«Цель московской администрации в вопросе массовой вакцинации – ко Дню города снять все "ковидные" ограничения, – пишет Баширов в своём авторском телеграм-канале.

Откроют в полном объёме все рестораны, пустят детей в школы, должен также снизиться градус пропаганды вакцинации. Всё это должно создать хорошее настроение у жителей столицы и позволит получить время для того, чтобы сагитировать их на достижение приемлемых результатов на выборах.