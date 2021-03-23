Сегодня, в 18:16

"Мэрия Москвы ведёт игру красиво": политолог назвал причину спешки Собянина с вакцинацией

Марат Баширов, считает что столичная администрация торопится вакцинировать максимальное количество граждан к предстоящим выборам

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Потоки критики, вылившиеся в адрес московских и федеральных властей на фоне принимаемых ими мер по борьбе с коронавирусом, кажется, иссякнут ещё не скоро. В упрёк мэру Москвы Собянину, Кремлю и другим чиновникам сегодня ставят едва ли не любой их шаг, будь то попытка ограничить возможное распространение вируса, или использование механизмов мотивации граждан к участию в кампании по вакцинации.

Между тем, как отмечает известный российский политолог Марат Баширов, в действительности такая спешка и критикуемая жёсткость властей Москвы в борьбе за увеличение темпов вакцинации имеет логичное объяснение.

По его словам, исходя из того, что на выработку иммунитета после прививки организму, как утверждают врачи, необходимо около 40 дней, есть смысл предположить, что столичная администрация во главе с Сергеем Собяниным торопится вакцинировать максимальное количество граждан не позднее конца июля.

Только в этом случае, убеждён Баширов, появится шанс на то, что уже к началу сентября темпы распространения заболевания в столице снизятся, и власти Москвы смогут открыть рестораны, допустить детей до учёбы в школах и снять все «ковидные» ограничения. Это, в свою очередь, должно сыграть на чувствах граждан и подъёме положительных настроений в оценке работы властей, а значит, поможет и спасти результаты предстоящих выборов.

«Цель московской администрации в вопросе массовой вакцинации – ко Дню города снять все "ковидные" ограничения, – пишет Баширов в своём авторском телеграм-канале.

Откроют в полном объёме все рестораны, пустят детей в школы, должен также снизиться градус пропаганды вакцинации. Всё это должно создать хорошее настроение у жителей столицы и позволит получить время для того, чтобы сагитировать их на достижение приемлемых результатов на выборах.
«Милосердный барин продлил там что-то… Кланяться всем!»: в сети иронизируют над новой инициативой Собянина

Массированное давление для вакцинирования вызвано длительным периодом выработки иммунитета, ведь, как считают врачи, на это требуется от 35 до 42 дней. Если не закончить массовую вакцинацию к концу июля, то все эти планы будут сорваны, а так существует надежда на то, что даже при высоком уровне суточной заболеваемости ко Дню города рост замедлится или прекратится, что можно будет преподнести как коллективный успех властей и жителей города.

Во всем этом имеется определённый смысл. Например, мэр Москвы Сергей Собянин возглавляет партийный список «Единой России» на думских выборах, провал или победа по итогам голосования равносильны отставке или сохранению за ним поста.

Нужно признать, что мэрия Москвы ведёт игру красиво: запугали – загнали – отпустили – поманили. Даже попытались устами Проценко использовать жару – дескать, при высоких температура заболевшие чаще рискуют умереть, правда, это касается всех заболеваний, но здесь акцент почему-то сделали на коронавирусе.

И так можно народ ещё два раза по кругу погонять до Дня города».

Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 23 минуты назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Расследование 23 минуты назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Общество 47 минут назад

"Это все был ход конём": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина

Общество 1 час назад

Народ на грани: СМИ рассказали о новом "ковидном" конфликте в Подмосковье

Общество 2 часа назад

Коронавирус и жара: россияне назвали главврача Коммунарки "вещателем пропаганды Кремля"

Общество 2 часа назад

"Вкусвилл" и запах дерьма

Политика 2 часа назад

Мосгорсуд отказал адвокату Ивану Павлову в апелляциях по обыскам

Общество 3 часа назад

Первые выпускники в сфере киберспорта появятся в Китае этим летом

Политика 3 часа назад

Песков прокомментировал предложение о введении европейской системы COVID-сертификатов

Без рубрики 3 часа назад

Звезды брали Канны грудью

Происшествия 4 часа назад

Планировавшего поход на Москву шамана Габышева забрали на "скорой" из зала суда

Общество 4 часа назад

«Милосердный барин продлил там что-то… Кланяться всем!»: в сети иронизируют над новой инициативой Собянина

Общество 5 часов назад

Туристы об отмене двойных ПЦР-тестов: "Наша власть в любой момент может еще подляну выкинуть"

Общество 13:44

В России зафиксировали максимум вылечившихся после коронавируса с февраля этого года

За сутки в России выздоровели 21 336 человек, а за весь период пандемии – 5 143 255 человек

Общество 6 часов назад

"Вы из психушки сбежали?" в Новоуральске ковид-диссиденты напали на пассажирку автобуса в маске

Политика 6 часов назад

"Вы сами все расшатали": россияне отчитали Лаврова после слов о попытках Запада "расшатать ситуацию"

Общество 7 часов назад

В России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

Общество 7 часов назад

"Собянина еще не скоро получится остановить": Невзоров о действиях мэра Москвы

Общество 7 часов назад

Собянин продлил срок работы летних веранд кафе, которые можно посещать без QR-кода

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика