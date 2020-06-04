«Милосердный барин продлил там что-то… Кланяться всем!»: в сети иронизируют над новой инициативой Собянина

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа.

«Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», - написал он в личном блоге.

Собянин добавил, что москвичи стали более ответственно подходить к санитарным требованиям и вакцинациям - ежедневно в столице прививаются около 100 тысяч человек.

Это позволяет пока воздержаться от новых ограничений и возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.

По его словам, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, но опасность остается, поскольку риски заражения все еще высоки, а побороть COVID-19 может только массовая вакцинация.

С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

Понятно, что реакция на эти движения в соцсетях получилась неоднозначной. Россияне считают, что мэр «дал заднюю», вот только причины называются разные.

«Шатает как пьяного: то гайки закручивают, то послабления. Или все проще? С людей драть три шкуры, а бизнес не кошмарить?», - не понимает телодвижений мэра москвич.

«Это не ситуация стабилизируется, а бизнес мрёт ударными темпами», - считает еще один житель столицы.

«Покривлялся и продлил...», - краток следующий читатель.

«Милосердный барин продлил там что то..... Кланяться всем!» - иронизирует читатель.

«Зараза передается в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Рестораны, кафе ограничивать – это очковтирательство», - считает россиянин.

«Бабло! Собянин просто испугался и включил заднюю. Впрочем, он обычно так всегда и делает. Сегодня одно, завтра другое. Флюгер!» - выписал вердикт мэру москвич.



