Сегодня, в 15:08

«Милосердный барин продлил там что-то… Кланяться всем!»: в сети иронизируют над новой инициативой Собянина

Мэр Москвы разрешил посещать летние веранды кафе без QR-кодов до 1 августа.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа.

«Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», - написал он в личном блоге.

Собянин добавил, что москвичи стали более ответственно подходить к санитарным требованиям и вакцинациям - ежедневно в столице прививаются около 100 тысяч человек.

Это позволяет пока воздержаться от новых ограничений и возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.

По его словам, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, но опасность остается, поскольку риски заражения все еще высоки, а побороть COVID-19 может только массовая вакцинация.

С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

Понятно, что реакция на эти движения в соцсетях получилась неоднозначной. Россияне считают, что мэр «дал заднюю», вот только причины называются разные.

«Шатает как пьяного: то гайки закручивают, то послабления. Или все проще? С людей драть три шкуры, а бизнес не кошмарить?», - не понимает телодвижений мэра москвич.

«Это не ситуация стабилизируется, а бизнес мрёт ударными темпами», - считает еще один житель столицы.

«Покривлялся и продлил...», - краток следующий читатель.

«Милосердный барин продлил там что то..... Кланяться всем!» - иронизирует читатель.

«Зараза передается в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Рестораны, кафе ограничивать – это очковтирательство», - считает россиянин.

«Бабло! Собянин просто испугался и включил заднюю. Впрочем, он обычно так всегда и делает. Сегодня одно, завтра другое. Флюгер!» - выписал вердикт мэру москвич.


Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 3 минуты назад

Первые выпускники в сфере киберспорта появятся в Китае этим летом

Политика 21 минуту назад

Песков прокомментировал предложение о введении европейской системы COVID-сертификатов

Без рубрики 33 минуты назад

Звезды брали Канны грудью

Происшествия 38 минут назад

Планировавшего поход на Москву шамана Габышева забрали на "скорой" из зала суда

Общество 1 час назад

Туристы об отмене двойных ПЦР-тестов: "Наша власть в любой момент может еще подляну выкинуть"

Общество 13:44

В России зафиксировали максимум вылечившихся после коронавируса с февраля этого года

За сутки в России выздоровели 21 336 человек, а за весь период пандемии – 5 143 255 человек

Общество 2 часа назад

"Вы из психушки сбежали?" в Новоуральске ковид-диссиденты напали на пассажирку автобуса в маске

Политика 3 часа назад

"Вы сами все расшатали": россияне отчитали Лаврова после слов о попытках Запада "расшатать ситуацию"

Общество 3 часа назад

В России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

Общество 3 часа назад

"Собянина еще не скоро получится остановить": Невзоров о действиях мэра Москвы

Общество 3 часа назад

Собянин продлил срок работы летних веранд кафе, которые можно посещать без QR-кода

Политика 4 часа назад

Главный «висяк» путинской России: от Алексея Пичугина ждут показаний на Ходорковского

Общество 4 часа назад

Вылитые вакцины и уголовные дела: Как в России выглядит рынок фейковых сертификатов

Общество 6 часов назад

Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях, которыми можно заразиться в фонтанах

Общество 8 часов назад

Эксперт рассказал, поможет ли вакцинация от появления суперштамма коронавируса

Общество 14 часов назад

Алехиной из Pussy Riot при повторном задержании не дали помахать рукой друзьям

Происшествия 18 часов назад

Продавец извинился перед главой Роспотребнадзора за намерение "окунуть туда, откуда вылезли"

Политика 19 часов назад

Явлинский отказался делать "Яблоко" "трамваем для сторонников Навального"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика