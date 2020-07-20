Коронавирус и жара: россияне назвали главврача Коммунарки "вещателем пропаганды Кремля"

Словесные интервенции – обычно этим термином пользуются экономисты, чтобы описать риторику представителей регулятора и правительства, способную оказать влияние на те или иные показатели, а порой и на курсы валют или стоимость ресурсов, ценных бумаг и прочего. Теперь же его уместно применить и к случаям, когда представители властей или экспертного сообщества делают заявления, направленные, как правило, на то, чтобы мотивировать граждан поставит прививку.

Российское общество воспринимает эту риторику в штыки, отмечая неоднозначность приводимых «передовиками борьбы с пандемией» данных. Но делать одно заявление за другим последним это не мешает.

К примеру, не так давно в рамках все той же темы выступил один из самых известных медиков страны в пандемический период – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, летняя жара очень плохо сочетается с коронавирусом и даже может спровоцировать ухудшение состояния пациентов с Covid-19 или фатальные осложнения. Особенно, добавил врач, это касается пожилых людей.

– Жара и коронавирус – очень плохое сочетание. Если болезнь нетяжёлая и поддаётся контролю, то в этой ситуации никакой проблемы нет, однако осложнения, связанные с жарой, могут оказаться фатальными, особенно для пожилых, – отметил Проценко.