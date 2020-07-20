Коронавирус и жара: россияне назвали главврача Коммунарки "вещателем пропаганды Кремля"
Люди ловят доктора на противоречиях с его прошлыми заявлениями и призывают наконец определиться
Словесные интервенции – обычно этим термином пользуются экономисты, чтобы описать риторику представителей регулятора и правительства, способную оказать влияние на те или иные показатели, а порой и на курсы валют или стоимость ресурсов, ценных бумаг и прочего. Теперь же его уместно применить и к случаям, когда представители властей или экспертного сообщества делают заявления, направленные, как правило, на то, чтобы мотивировать граждан поставит прививку.
Российское общество воспринимает эту риторику в штыки, отмечая неоднозначность приводимых «передовиками борьбы с пандемией» данных. Но делать одно заявление за другим последним это не мешает.
К примеру, не так давно в рамках все той же темы выступил один из самых известных медиков страны в пандемический период – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, летняя жара очень плохо сочетается с коронавирусом и даже может спровоцировать ухудшение состояния пациентов с Covid-19 или фатальные осложнения. Особенно, добавил врач, это касается пожилых людей.
– Жара и коронавирус – очень плохое сочетание. Если болезнь нетяжёлая и поддаётся контролю, то в этой ситуации никакой проблемы нет, однако осложнения, связанные с жарой, могут оказаться фатальными, особенно для пожилых, – отметил Проценко.
Примечательно, но на фоне этого заявления сразу же вспоминаются многочисленные эксперты, которые ещё весной 2020 года обещали гражданам как минимум ослабление напора вируса, если не его отступление с приходом летней жары. Дескать, в сухую и солнечную погоду вирус менее жизнеспособен, а потому его распространение должно снизить темпы. Теперь Проценко утверждает обратное, и на этот диссонанс сразу же обратили внимание российские пользователи социальных сетей, заподозрив неладное.
«А какие болезни с жарой хорошо сочетаются?»
«А раньше говорили, что в жару вирус погибает».
«Угнетающе на всех действует! Идёшь по тротуару – ощущение, что пятки горят».
«В прошлом году говорили, что, мол, вирус не живуч при тёплой и солнечной погоде, и летом всё пооткрывали, сейчас оказывается это не действует».
«В прошлом году писали, что жара вирус убивает. Проценко, определись уже».
«Оседлал чувак ковидного коня, теперь не слезет».
«И ему того же. От слов врача должно становиться только лучше. Он должен врачевать в первую очередь словом, а не программировать заранее людей на плохое».
«Проценко – вещатель пропаганды от Кремля».
«Кандидата в едросы понесло!» – удивляются граждане.
Теги: #Денис Проценко, #коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество