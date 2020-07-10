Команда Навального рассекретила “нуждающихся соседей” Ларисы Гузеевой в Москве

Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали новое расследование о жильца дома на Садовнической набережной, 80, где ранее была обнаружена квартира телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Напомним, артистка получила жилплощадь за счет столичного бюджета.

Напомним, что здание известно как Дом купца Бахрушина было снесено в 2009 году и построено заново с полным повторением искомой архитектуры. Бывшие жильцы были расселены, а обновленный дом должны были предоставить очередникам-переселенцам из ветхого жилья.

По факту же команда Навального сначала выяснила, что одна из квартир площадью 177 квадратных метров досталась телеведущей Ларисе Гузеевой, которая сообщила в Instagram, что «Москва похорошела при Собянине».

Теперь же расследователи обнаружили среди жильцов известного дома замглавы депздрава Москвы Эллу Попову, заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы Владимира Макарова, руководительницу департамента финансов Москвы Елену Зяббарову.

Министр образования и науки Валерий Фальков получил в этом доме в начале прошлого года квартиру площадью почти 200 квадратных метров.

Из культурной элиты вместе с начальниками Москвы и Ларисой Гузеевой живет мировая звезда оперы Хибла Герзмава, который пару недель назад была выписана госпремия в размере 10 миллионов рублей.

Самым интересным обитателем дома оказалась глава Федерального агентства по туризму (ведомство, подчиненное правительству) Зарина Догузова 1985 года рождения.

Девушке предоставляют своего водителя, офис в Сити, она ездит по стране и призывает отдыхать в России в своем YouTube-канале, где под каждым видео редко набирается хотя бы двести просмотров.

Ей, одинокой девушке без детей, выделена квартира площадью 105 квадратных метров. Ее рыночная стоимость составляет 60 миллионов.

Более того, команда Навального подсчитала стоимость нарядов Зарины Догузовой, которые можно было увидеть в фотоотчетах и на страницах главы Федерального агентства туризма за время с 2019 года.

Девушка любит дорогие вещи: жакет Chanel за 895 тысяч рублей, часы Breguet за 2,15 миллиона рублей, кольцо Jacob & Co за 2,67 миллиона рублей. В общей сложности только по доступным фото ее гардероб вместе с аксессуарами обходится в 30 миллионов.

С такими затратами нетяжело стать нуждающейся в жилье в 20 минутах от Кремля.