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"Вся эта история с ядерной войной": Венедиктов о "сигнале" Путина Западу

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал два вывода, которые можно сделать из Прямой линии президента

Фото: Global Look Press

Вот уже третий день журналисты, общественность и эксперты обсуждают итоги Прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным – неутешительные для многих и не оправдавшие надежд большинства итоги. Все дело в позиции президента по вопросу об «обязательной вакцинации» в стране, которую он настолько размыл, что понять, чем обернется активная борьба властей с коронавирусом в будущем, теперь не берется прогнозировать никто.

В целом, общий лейтмотив как самого общения главы государства со страждущими, так и высказываний тех, кто впоследствии это общение оценивал, банален и категоричен: ничего нового от Путина не услышали. Разве что многие обратили внимание на высказывания президента по поводу недавнего инцидента у берегов Крыма с британским эсминцем, увидев в его словах прямое предупреждение Западу.

Придерживается этого мнения и известный российский журналист, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, назвавший два вывода, которые можно сделать из прошедшей в среду Прямой линии.

«Там всего два вывода. Первый, очень неприятный для наших слушателей – эта Прямая линия очень нужна людям, у которых протекает крыша. Этот способ. Когда говорят, кто это вообще слушает, кому оно надо, это как раз идет соревнование между теми, кто сумеет дозвониться и доложить. Там ведь более миллиона вопросов – это в основном челобитные, прошения и жалобы. Люди надеются, что президент там на кого-то цыкнет и процесс пойдет. И мы видим, что так на самом деле бывает. Это первое во всей этой истории.

Вторая же история касается того, что Путин будет говорить об отношениях с Западом, а также об отношениях с Украиной. Я следил за этим. Потому что об экономике я примерно понимаю. И, разумеется, вся эта история с ядерной войной, что если бы мы даже потопили британский эсминец, ничего бы не произошло, никакой войны. Это такой себе мощный вызов Западу, дескать, в следующий раз потопим.

Вообще, Путин работает на внутреннюю аудиторию. Ведь вся его Прямая линия – это подготовка к выборам. Ему очень нужно, чтобы единороссы сумели взять конституционное большинство в Госдуме», – заявил Венедиктов в эфире «Эха».

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