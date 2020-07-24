Правозащитница: В списке для прямой линии Путина ни одного вопроса про прививки

Бывшая участница Общественной наблюдательной комиссии, правозащитница Марина Литвинович изучила вопросов для Владимира Путина на сайте прямой линии. Своими наблюдениями она поделилась на странице в Facebook.

У Литвинович вызвало подозрение то, что на сайте нет ни одного вопроса на тему принудительной вакцинации, увольнений в связи с отказом от прививки и вообще ковидных ограничений. «Не верю!!!» – написала правозащитница, уверенная, что часть горячих вопросов была отцензурирована.

Единственный вопрос о коронавирусе – жалоба на то, что к пациенту не приехал на вызов терапевт.

Значительная часть вопросов, по словам Литвинович, связаны с компетенциями муниципального уровня: дороги, ремонт в доме, детские площадки, вывоз мусора.

Хорошая новость в том, что также на сайте много вопросов о пособиях на детей, льготной ипотеке и других семейных делах.

«По всей видимости, готовятся какие-то приятные новости в этой теме, ведь проблема тут есть», – пишет политик.

Напомним, что Марина Литвинович выразила намерение принять участие на грядущих выборах в Госдуму в качестве кандидата.