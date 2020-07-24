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Правозащитница: В списке для прямой линии Путина ни одного вопроса про прививки

Марина Литвинович уверена, что все ковидные вопросы были просто-напросто отцензурированы

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Марина Литвинович

Бывшая участница Общественной наблюдательной комиссии, правозащитница Марина Литвинович изучила вопросов для Владимира Путина на сайте прямой линии. Своими наблюдениями она поделилась на странице в Facebook.

У Литвинович вызвало подозрение то, что на сайте нет ни одного вопроса на тему принудительной вакцинации, увольнений в связи с отказом от прививки и вообще ковидных ограничений. «Не верю!!!» – написала правозащитница, уверенная, что часть горячих вопросов была отцензурирована.

Единственный вопрос о коронавирусе – жалоба на то, что к пациенту не приехал на вызов терапевт.

Значительная часть вопросов, по словам Литвинович, связаны с компетенциями муниципального уровня: дороги, ремонт в доме, детские площадки, вывоз мусора.

Хорошая новость в том, что также на сайте много вопросов о пособиях на детей, льготной ипотеке и других семейных делах.

«По всей видимости, готовятся какие-то приятные новости в этой теме, ведь проблема тут есть», – пишет политик.

Напомним, что Марина Литвинович выразила намерение принять участие на грядущих выборах в Госдуму в качестве кандидата.

Теги: #литвинович

Рубрика: Политика

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