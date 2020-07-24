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“Собянин уже бредит": политик сделал резкое заявление

Глава коалиции "Третья Сила" Игорь Скурлатов продолжает в довольно острой форме комментировать действия мэра Москвы

Фото: Global Look Press

О том, что столичные власти, несмотря на весь оптимизм, сохранявшийся с весны 2020 до начала 2021 года, продемонстрировали структурную неспособность эффективно противостоять пандемии, говорят уже едва ли не на каждом углу. Разумеется, больше всех в этой ситуации страдает репутация мэра Москвы Сергея Собянина, который в последнее время настолько старательно пытается угнаться за «уходящим поездом», что не стесняется вводить в городе обязательную вакцинацию, запрещать не вакцинированным гражданам посещать заведения общепита и даже пытаться закрыть Москву на новый локдаун.

К примеру, как отмечает соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, Сергей Семенович в последнее время откровенно «бредит» эпидемией и просит у Кремля разрешить ему снова закрыть город на локдаун. На этом фоне, добавляет эксперт, довольно интересно выглядит возросшая активность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который использует сложившуюся повестку, чтобы призвать как можно больше сторонников под знамена своей политической силы.                  

«Собянин бредит «бушующей» эпидемией, которой по статистике не было и нет, и при этом требует от Кремля разрешить ввести в Москве полный локдаун, чтобы закрыть все и вся, доведя город до транспортного коллапса и реализовав другие идеи, так полюбившиеся мэру, но служащие исключительно для повышения его собственной значимости в надежде на то, что его все же оставят управлять столицей после выборов.

Но нет, Сергей Семенович, выставят вас, хоть тресни. Уж больно токсичным стали для многих влиятельных групп. Да и с вакцинацией не справились, а это отличный повод.

А в это время проснулись хайпожоры-рашкинцы, которым администрация президента и мэрия столицы разрешают проводить едва ли не ежедневные митинги в центре города по любому поводу. Зовут, бедные, людей под свой серпастый флаг. Но никто не хочет идти – вот же неблагодарные. Зато какие у этих встреч темы – то отмена дистанционного образования, то остановка неэкологичного строительства, то еще что-то.

Теперь они созывают выразить протест против обязательной вакцинации. Вот же молодцы какие. Прямо в центре Москвы. Ничего уже не боятся – герои нашего времени. Но вот народ почему-то не поддерживает. Может, дело в том, что пропутинская КПРФ себя давно изжила? Глядя на потуги указанной партии привлечь к себе внимание, напрашивается только такой вывод», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.

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