"Почему он до сих пор рулит?" Россияне требуют поставить Собянина "на место" из-за новых ограничений

Столичный градоначальник Сергей Собянин, несмотря на массовую критику за уже принятые решения, в частности за введение обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг и ужесточение карантинных мер, продолжает «радовать» москвичей новыми «антиковидными» инициативами.

Не так давно Сергей Семёнович объявил о новых изменениях в столице, которые касаются условий работы заведения общепита. Отмечается, что уже с 28 июня столичные кафе и рестораны начнут работать в «бесковидном» режиме.

– Точно такие же правила помещения кафе и ресторанов уже не первый месяц действуют во многих городах мира. Пришло время воспользоваться их опытом, если мы хотим избежать нового локдауна, – заявил мэр Москвы.

По его словам, отныне посетить ресторан или кафе смогут лишь граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев, а также те, у кого на руках есть ПЦР-тест с отрицательным результатом, действительный на протяжении трёх суток.

Примечательно, что никакие бумажные справки и сертификаты при этом действительными не будут. Подтвердить наличие защиты от Covid-19 граждане смогут только с помощью специального QR-кода.

Не нужно быть «семи пядей во лбу», чтобы понять, насколько бурную реакцию в очередной раз спровоцировали заявления главы столичной администрации. В социальных сетях вводимые властями правила уже сравнивают едва ли не с «фашизмом», требуют «поставить Собянина на место», а также открыто угрожают властям предстоящими выборами, намекая на то, что после таких решений приемлемого результата по итогам голосования можно не ожидать.