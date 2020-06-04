"Почему он до сих пор рулит?" Россияне требуют поставить Собянина "на место" из-за новых ограничений
В социальных сетях вводимые властями правила уже сравнивают едва ли не с "фашизмом"
Столичный градоначальник Сергей Собянин, несмотря на массовую критику за уже принятые решения, в частности за введение обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг и ужесточение карантинных мер, продолжает «радовать» москвичей новыми «антиковидными» инициативами.
Не так давно Сергей Семёнович объявил о новых изменениях в столице, которые касаются условий работы заведения общепита. Отмечается, что уже с 28 июня столичные кафе и рестораны начнут работать в «бесковидном» режиме.
– Точно такие же правила помещения кафе и ресторанов уже не первый месяц действуют во многих городах мира. Пришло время воспользоваться их опытом, если мы хотим избежать нового локдауна, – заявил мэр Москвы.
По его словам, отныне посетить ресторан или кафе смогут лишь граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев, а также те, у кого на руках есть ПЦР-тест с отрицательным результатом, действительный на протяжении трёх суток.
Примечательно, что никакие бумажные справки и сертификаты при этом действительными не будут. Подтвердить наличие защиты от Covid-19 граждане смогут только с помощью специального QR-кода.
Не нужно быть «семи пядей во лбу», чтобы понять, насколько бурную реакцию в очередной раз спровоцировали заявления главы столичной администрации. В социальных сетях вводимые властями правила уже сравнивают едва ли не с «фашизмом», требуют «поставить Собянина на место», а также открыто угрожают властям предстоящими выборами, намекая на то, что после таких решений приемлемого результата по итогам голосования можно не ожидать.
«Рестораны сейчас опять в минус уйдут».
«В Турцию рейсы открыли, а у нас вводят ограничения. И как это понимать?».
«Вот чего меньше всего жалко, так это закрытия доступа в рестораны, видимо дальше кинотеатры, торговые комплексы и т. д. Кстати эти QR-коды было распоряжение тестировать ещё до пандемии. Весь сценарий был спланирован ими заранее».
«Ну нормально, значит бумажный не действует? А учитывая, что Госуслуги работают через пень-колоду, получить это самый QR-код та ещё проблема».
«Власти Москвы уже бьются в конвульсиях».
«Опять бизнес кошмарят».
«Какая прелесть – дискриминация людей по прививке. Вот дальше идите голосуйте за это правительство».
«Когда ждать новостей о безковидном кислороде? Дышать смогут лишь вакцинированные с QR-кодом».
«Давайте, давайте. Выборы уже скоро».
«Походу хотят, чтобы к выборам все привились. Если не получится то что? Останется запретить ходить на выборы?! Или в магазины за продуктами?!»
«В Москве Собянина никто на место поставить не может? Почему он до сих пор рулит?» – удивляются в комментариях граждане.
Теги: #Собянин, #вакцинация, #коронавирус, #Москва
Рубрика: Политика