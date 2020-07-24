"Мы в шоке": Власти Беларуси перевели Протасевича и россиянку Сапегу под домашний арест

Родители гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги рассказали, что их дочь, обвиняемую в Беларуси в ряде преступлений, перевели из СИЗО под домашний арест. То же произошло и с её молодым человеком, сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, пишет русская служба «Би-би-си». Оба они были сняты с самолета ирландской компании Ryanair, который был захвачен белорусскими властями под предлогом якобы существовавшей угрозы минирования судна.

«Мы находимся в шоке», — комментирует эту новость отец г-жи Сапеги Сергей Дудич. Он не хочет обсуждать обвинения в адрес дочери, «чтобы не навредить» ей, однако надеется, что они будут сняты. Сейчас девушка живет на съемной квартире в Минске.

Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича, также сообщил о неожиданном переводе его сына под домашний арест. Он не знает, как комментировать это известие, но допускает, что Романа «втянули в какую-то политическую игру». При этом Дмитрий Протасевич говорит, что обвинения в адрес обоих остаются в силе.

На настоящий момент известно, что Софье Сапеге обвинения предъявили как минимум по двум статьям: об организации беспорядков и разжигании социальной розни. Протасевича также обвиняют в ряде преступлений, ему грозит до 15 лет колонии.