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Пресс-секретарь Прилепина: Сотрудники аппарата КПРФ восприняли его визит негативно

Захар Прилепин с коллегами приехал на съезд КПРФ. На предложение строить коалицию их попросили покинуть помещение

Фото: пресс-служба движения "За Правду" // Елизавета Кондакова

Пресс-служба писателя Захара Прилепина сообщила о его попытке выступить на предвыборном съезде КПРФ. Он пришел туда со своим коллегой писателем Николаем Стариковым и их соратником по партии «Справедливая Россия — За правду», но всех троих попросили удалиться. Никого из них коммунисты не приглашали.

Как рассказала «Открытым медиа» пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова, партийный функционер прибыл на мероприятие, чтобы предложить коммунистам создать лево-патриотическую коалицию в Госдуме нового созыва. Сам Прилепин, впрочем, в парламент ещё не проходил, а рейтинги партии «Справедливая Россия» ещё до объединения с его движением «За правду» колебались в районе 5% необходимых для попадания в Госдуму.

«Сотрудники аппарата КПРФ восприняли данный визит негативно и попросили покинуть мероприятия», — пояснили представители Прилепина.

Уточняется, что ранее Прилепин провел телефонный разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который выразил потенциальную готовность вести дискуссию с функционером СР на следующей неделе, однако звать на съезд не стал, сославшись на то, что единолично такое решение принять не может.

Напомним, Прилепин уже не раз делал заявления о том, что намерен добиваться объединения всей системной оппозиции вокруг потенциального блока КПРФ и СР, однако коммунисты этот вариант не рассматривают.

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