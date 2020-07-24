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"Никаких политических амбиций": Сысуев высказался о новом "преемнике" и сравнил Путина с Навальным

Глава "Альфа Банка" отметил, что раньше ни Путин, ни Кириенко не стремились к политическому росту

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Сергей Кириенко

Известный российский предприниматель и бывший глава компании «Юкос» Леонид Невзлин с недавних пор завёл в дискуссию о «трансфере власти» и «преемниках» Владимира Путина не совсем неожиданную, но довольно важную фигуру, добавив в пользу своей версии немало аргументов, пусть и совершенно субъективных.

Он утверждает, что одним из наиболее вероятных кандидатов на роль «преемника» действующего главы государства следует считать нынешнего заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко.

Относительно убедительно версия Невзлина звучит ещё и потому, что он не меняет подходов к её раскрытию, а, комментируя свои предположения, всякий раз находит место для новых аргументов, добавляющих этой версии своего рода «стабильности». А потому персоной Сергея Владиленовича сразу же заинтересовались СМИ и политологи, даже из числа тех, кто прежде откровенно игнорировал любые попытки говорить о возможных притязаниях Кириенко на повышение.

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Как бы там ни было, но любая версия во все времена находит не только сторонников, но и противников. К примеру, как утверждает президент «Альфа Банка» Олег Сысуев, разговор о Кириенко, как о возможном «преемнике» Путина, Невзлин на самом деле мог завести из-за того, чтобы хочет «уничтожить» замглавы АП, подставляя его таким образом под удар.

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Эхо Москвы»
Олег Сысуев

Более того, рассуждая на эту тему, банкир даже вспомнил прошлые годы, отметив, что никогда не видел ни во Владимире Путине, ни в Сергее Кириенко какого-либо стремления к политическому росту. В этой связи Сысуев даже сравнил Путина с Навальным.

«Как мне кажется, Леонид Невзлин просто пытается уничтожить Сергея Владиленовича, поскольку сегодня любые разговоры о преемниках, какие-то более-менее серьёзные, с определёнными фамилиями, сразу ставят крест на карьере этих людей, – заявил Сысуев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Хотя в теории, если он имеет в виду определённые качества Кириенко – почему нет?

Я не видел ни в Путине в 1997 году, ни в Кириенко никаких серьёзных политических амбиций. Вообще, ни на йоту. Они хотели просто исправно выполнять свои функции, которые были вверены им тогдашним президентом России Борисом Ельциным. Они были рациональными и технологичными, а потому они сильно отличаются от Алексея Навального».

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