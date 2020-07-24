"Никаких политических амбиций": Сысуев высказался о новом "преемнике" и сравнил Путина с Навальным

Известный российский предприниматель и бывший глава компании «Юкос» Леонид Невзлин с недавних пор завёл в дискуссию о «трансфере власти» и «преемниках» Владимира Путина не совсем неожиданную, но довольно важную фигуру, добавив в пользу своей версии немало аргументов, пусть и совершенно субъективных.

Он утверждает, что одним из наиболее вероятных кандидатов на роль «преемника» действующего главы государства следует считать нынешнего заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко.

Относительно убедительно версия Невзлина звучит ещё и потому, что он не меняет подходов к её раскрытию, а, комментируя свои предположения, всякий раз находит место для новых аргументов, добавляющих этой версии своего рода «стабильности». А потому персоной Сергея Владиленовича сразу же заинтересовались СМИ и политологи, даже из числа тех, кто прежде откровенно игнорировал любые попытки говорить о возможных притязаниях Кириенко на повышение.