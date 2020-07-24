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«Едро» чувствует крах на выборах»: в сети оценили наезд Роскомнадзора на сайт «Умное голосование»

Некий юрист «случайно» ознакомился с сайтом и подал жалобу с требованием о его закрытии

Фото: скриншот сайта "Умное голосование"

Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального «Умное голосование», созданного для противодействия кандидатам от «Единой России», сообщил некий юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в Роскомнадзор.

По его словам, в качестве целей проекта организаторы заявляют определение избирательного участка пользователя сайта или помощь в том, чтобы сделать этого пользователя наблюдателем на выборах. Однако сбор паспортных данных и адреса места жительства, включая номер квартиры, по мнению юриста, чрезмерен и не требуется для обозначенных организаторами целей. На сайте ведётся сбор данных пользователей, которые они сами оставляют в созданной форме.

– Я случайно ознакомился с этим сайтом. Соответственно, как юрист, увидел, что там ряд информации доводится до пользователей сайта искажённо… Самое главное, что мне не понравилось – персональные данные россиян направляются обрабатываться на территорию США.

В мае я направил обращение в Роскомнадзор. Жалобу рассматривали около месяца. Итог – направлено требование Google прекратить техническую поддержку, – рассказал Еланцев.

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Естественно, в сети в такие совпадения и «случайности» никто не поверил.

«Я случайно ознакомился с этим сайтом. Потом случайно написал в Роскомнадзор. По случайному заказу от ЕР, Еланцев?» – уточнили у юриста.

«Наши данные и так каждая собака знает. Паспорт на каждом шагу требуют и делают его ксерокопию. "ЕдРо" чувствует крах на выборах, вот и вся причина…» – объяснил своё видение телодвижений россиянин.

«Это ж насколько надо бояться конкуренции, чтобы бороться даже с «никому не нужным «Умным голосованием»?» – задаёт риторический вопрос читатель.

«Американцам передают? И что в этом такого ужасного, мне от этого ни холодно, ни жарко», – считает москвич.

«Да, конечно, ничего. Просто негативный фон создают», – объясняют ему.

«Специально зашла на этот сайт, проверить информацию, ибо слишком много подтасовок. И вижу только регистрацию с указанием электронной почты, улицы и номера дома, что по факту не даёт идентификации физического лица. Ни о каком паспорте, телефоне и номере квартиры там запросов не увидела. Что-то есть предположение, что указанный «юрист» предъявляет заведомо ложные обвинения. Может, действует по "указке"?» – провела собственное расследование девушка.

«Жаль, что сейчас нельзя просмотреть предвыборные ролики "ЕдРа" 2003 года. Там точно обещали не то, что сейчас видим в реальности», – вспоминает историю пенсионер.

«На моё решение не повлияет никакая агитация и пропаганда», – уверяет россиянин.

«Едросня задрожала…» – краток читатель.

«Я вот не понимаю там в Кремле совсем от реальности оторваны? Они действительно думают, что люди недовольны властью из-за того, что их оппозиция к этому склоняет? Т.е., если, по их мнению, посадить или выслать всех «баламутов», не допустить тех, кто их критикует до выборов, то типа народ «одумается» и снова поверит в "ЕдРо"? Забудет про пенсионную реформу или перестанет замечать рост цен? Или как это работает, по их мнению?» – задаёт несколько важных, но риторических вопросов напоследок россиянин.


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