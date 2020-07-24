Шестун похудел еще на 17 кг: экс-глава Серпуховского района на голодовке уже 40 дней

Александр Шестун держит пятую за время своего заключения голодовку, сообщает его супруга Юлия. Первый отказ от пищи продлился 27 дней в московском СИЗО «Лефортово», самая длительная акция не прекращалась 223 дня и закончилась принудительным кормлением в палате интенсивной терапии «Матросской тишины».

Нынешняя голодовка дается Александру Шестуну очень тяжело. Началась она в штрафном изоляторе, где политик голодал первые две недели. Шестун сильно простудился и был госпитализирован в тюремную больницу города Торжка с воспалением тройничного нерва и уха, однако он и там продолжает голодать. Кроме того, у политика осложняется ряд его хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, диабет, кроме того полностью потеряна чувствительность стоп ног, мучают судороги голеностопов, сильнейшие желудочные спазмы, были случаи потери сознания.

Сегодня уже 40-й день его отказа от пищи и пока не выполнено ни одно из требований политика. Напомним, они касаются отмены выговоров, постановки на учет как склонного к побегу, а также улучшения бытовых условий и равного отношения ко всем заключенным.

– Александр сильно похудел, за время длящейся голодовки он уже потерял 17 кг, – рассказывает его адвокат Алексей Барановский. – Выглядит уставшим, ослабленным, ну а как еще может выглядеть человек на голодовке… Но бодрость духа, энтузиазм и заряженность на борьбу неизменно сохраняет. Его постоянно увещевают различные тюремные чиновники прекратить голодовку, но пока не просматриваются возможности конструктивного выстраивания отношений. Ни по поводу снятия взысканий, ни по поводу исправления бытовых условий (тот же матрас), ни по поводу незаконного препятствования его ночному сну, прерываемому бессмысленными проверками каждые два часа.

Барановский отметил, что все взыскания и постановки на профучет обжалуются в прокуратуру по надзору за местами лишения свободы и в суд, но это все не быстрые процессы. К тому же, как известно в ряде других примеров, суд редко встает на сторону граждан. Алексею Навальному, также поставленному на профучет как склонному к побегу, суд во Владимирской области отказал в снятии этого статуса.

Еще один человек, который имеет возможность посещать Александра Шестуна и непосредственно с ним общаться, – епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Священник хорошо известен в правозащитной среде: он посещал различных политических заключенных, в том числе украинцев, освобожденных в рамках обмена между Москвой и Киевом.

– Пример Шестуна – это пример в истории, я бы сказал, – делится епископ. – Другое дело, что в современной российской политической жизни это пример довольно уникальный, потому что понятно, что человек, который в течение многих лет занимал не самую последнюю должность, был выборным, не просто назначенным, а человеком, который был выбран.

Даже если у него происходит некий конфликт внутри системы, чаще всего такой человек предпочитает тихо и незаметно, извините за выражение, отползти в угол, и очень редко, когда вступает на путь правдорубца. Его Господь поцеловал. Как в свое время Господь поцеловал Андрея Дмитриевича Сахарова. В свое время Господь поцеловал моего отца…

Григорий Михнов-Вайтенко отмечает, что причины голодовки Александра Шестуна, а также его многочисленные обращения в надзорные органы больше связаны не с его собственным положением, а с положением других заключенных.

– У самого Шестуна, слава Богу, есть известность, авторитет, принципы, знания, умения, – говорит он. – Люди часто оказываются там, никакими этими возможностями не обладая.

За него очень тревожно, потому что, конечно, он отнюдь не богатырского здоровья человек, конечно, хватает сейчас и просто медицинских проблем.

Выглядит он плохо, он очень похудел, у него проблемы с ногами, ему тяжело ходить. Я боюсь, что, конечно, без медицинской помощи ему невозможно продержаться.

Оба собеседника отмечают, что требования Александра Шестуна элементарные и легко могли бы быть выполнены руководством ФСИН.