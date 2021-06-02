Против жены и тестя Александра Шестуна возбуждено уголовное дело

Юлия Шестун, супруга осужденного на 15 лет экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, прокомментировала обвинения.

Дело в отношении Юлии Шестун и ее отца Николая Алексеева возбудила Федеральная служба судебных приставов России. Им вменяется ст. 312 часть 1 УК РФ ( Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Речь идет об автомобилях, титульными владельцами которых являлись жена и тесть Александра Шестуна.

Транспортные средства были изъяты еще летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Шестуна.

– Это уголовное преследование считаю незаконным, так как я и мой отец не являемся даже субъектами данной статьи, – заявила в ответ на обвинения Юлия Шестун. – Машины были арестованы по решению СК России еще в 2018 году, ключи и документы у нас изъяли, и автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были.

Юлия Шестун считает появление этого уголовного дела «продолжением политического преследования Александра Шестуна, который находится в колонии в Тверской области и ведет протестную голодовку с 13 мая, и его семьи».

– Что хотят приставы от меня – многодетной матери и моего 71-летнего отца, мне не совсем понятно, дело возбуждено на пустом месте, мною уже подана жалоба о незаконности действий ФССП России, – добавила Шестун.

Юлия Шестун

Юлия не исключает, что ее могут преследовать как потенциального кандидата в депутаты Госдумы – предложения баллотироваться ей действительно поступали. Однако, по ее словам, она этот вопрос не рассматривает.

– У меня другие приоритеты, – говорит она. – Я занимаюсь борьбой за своего мужа, которого осудили на 15 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима, и за свою семью, которую лишили имущества и продолжают преследовать. И я прекрасно понимаю за что: за то, что я записывала видеообращения к Владимиру Путину; за то, что я не отреклась от Александра Вячеславовича, и все это время трачу все силы на борьбу за него.