Валерий Соловей: в ближайшем окружении президента задумываются о жизни без Путина

В последнее время складывается такое впечатление, словно Кремлю с начала года удалось едва ли не всё, что задумывалось. Удачливость российских властей и лично президента Владимира Путина прослеживается как на внутренней, так и на внешней арене.
Беларусь и Лукашенко не просто остались в орбите Москвы, но и ещё больше приблизились к ней – чего стоит «выходка» белорусских властей с принудительной посадкой борта Ryanair с Романом Протасевичем, которая спровоцировала жёсткую реакцию международного сообщества и вынудила Лукашенко искать защиты в традиционном направлении.
Украина, похоже, окончательно проваливает все евро-атлантические перспективы и вот-вот сорвётся в объятия Москвы. Даже в отношениях с Западом, при всём негативе, есть на что рассчитывать – «Северный поток 2» строится, саммит с США на 16 июня назначен, Европа, терзаемая внутренними разногласиями, все чаще засматривается в сторону России.
Внутри же и вовсе тишь да благодать. Навальный в тюрьме, протесты погашены, пусть и жёстко, но без особого резонанса, как, например, в то же Беларуси. Даже с экономической точки зрения у государства, несмотря на все недостатки, нашлось время на «социалку» перед выборами.
А с учётом зачистки политического поля, даже за результат парламентской кампании особо переживать не приходится. В общем, сплошь и рядом одни победы и, разумеется, Путин, которому ещё недавно слухи приписывали едва ли не уход из большой политики – снова «на коне».
Однако же, в любой, даже самой глубокой бочке мёда, всегда найдётся место для дёгтя. И как только на авансцену выходят спикеры уровня известного российского политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, оказывается, что не все так гладко у кремлёвских боссов, как бы тщательно они не пытались демонстрировать внешнее благополучие.
Более того, по словам профессора, несмотря на отсутствие ярких личностей, способных сегодня возгласить протест, впереди страну ожидают выступления против президента. Эксперт подчёркивает, что в ближайшем окружении российского президента многие уже подумывают о том, какой будет жизнь в стране без Путина во власти.
– Есть ли среди политической элиты России персоны, которые способны возглавить антипутинское движение? – размышляет Валерий Соловей. – Это вопрос как раз о расколе среди элит в Кремле. Мне уже доводилось говорить, что сейчас появляются первые симптомы того, что в ближайшем окружении президента задумываются о жизни без Путина и после Путина. Помимо этого, там задумываются об альтернативном устройстве этой жизни – так называемой оттепели, разрядке. Некоторые представители уже провели соответствующие консультации с представителями западных государств.
Пока что такие переговоры не привели к расколу среди элит. Раскол элит происходит не по причине конфликта в вопросах материальных ресурсов – он происходит тогда, когда элитные фракции придерживаются различных моделей развития. Такой раскол элит не исключён в период острого кризиса, и если он произойдёт, кто-то из них обратится к народу за помощью и путём протестов будет решать свои задачи.