Валерий Соловей: в ближайшем окружении президента задумываются о жизни без Путина

В последнее время складывается такое впечатление, словно Кремлю с начала года удалось едва ли не всё, что задумывалось. Удачливость российских властей и лично президента Владимира Путина прослеживается как на внутренней, так и на внешней арене.

Беларусь и Лукашенко не просто остались в орбите Москвы, но и ещё больше приблизились к ней – чего стоит «выходка» белорусских властей с принудительной посадкой борта Ryanair с Романом Протасевичем, которая спровоцировала жёсткую реакцию международного сообщества и вынудила Лукашенко искать защиты в традиционном направлении.

Украина, похоже, окончательно проваливает все евро-атлантические перспективы и вот-вот сорвётся в объятия Москвы. Даже в отношениях с Западом, при всём негативе, есть на что рассчитывать – «Северный поток 2» строится, саммит с США на 16 июня назначен, Европа, терзаемая внутренними разногласиями, все чаще засматривается в сторону России.

Внутри же и вовсе тишь да благодать. Навальный в тюрьме, протесты погашены, пусть и жёстко, но без особого резонанса, как, например, в то же Беларуси. Даже с экономической точки зрения у государства, несмотря на все недостатки, нашлось время на «социалку» перед выборами.

А с учётом зачистки политического поля, даже за результат парламентской кампании особо переживать не приходится. В общем, сплошь и рядом одни победы и, разумеется, Путин, которому ещё недавно слухи приписывали едва ли не уход из большой политики – снова «на коне».

Однако же, в любой, даже самой глубокой бочке мёда, всегда найдётся место для дёгтя. И как только на авансцену выходят спикеры уровня известного российского политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, оказывается, что не все так гладко у кремлёвских боссов, как бы тщательно они не пытались демонстрировать внешнее благополучие.

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал "Валерий Соловей"

Более того, по словам профессора, несмотря на отсутствие ярких личностей, способных сегодня возгласить протест, впереди страну ожидают выступления против президента. Эксперт подчёркивает, что в ближайшем окружении российского президента многие уже подумывают о том, какой будет жизнь в стране без Путина во власти.

– Есть ли среди политической элиты России персоны, которые способны возглавить антипутинское движение? – размышляет Валерий Соловей. – Это вопрос как раз о расколе среди элит в Кремле. Мне уже доводилось говорить, что сейчас появляются первые симптомы того, что в ближайшем окружении президента задумываются о жизни без Путина и после Путина. Помимо этого, там задумываются об альтернативном устройстве этой жизни – так называемой оттепели, разрядке. Некоторые представители уже провели соответствующие консультации с представителями западных государств.

Пока что такие переговоры не привели к расколу среди элит. Раскол элит происходит не по причине конфликта в вопросах материальных ресурсов – он происходит тогда, когда элитные фракции придерживаются различных моделей развития. Такой раскол элит не исключён в период острого кризиса, и если он произойдёт, кто-то из них обратится к народу за помощью и путём протестов будет решать свои задачи.