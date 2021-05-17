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Валерий Соловей: Мощный препарат поможет Путину продержаться на встрече с Байденом

Политика
22:52, 17 мая 2021

Валерий Соловей: Мощный препарат поможет Путину продержаться на встрече с Байденом
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Чего ждать от встречи Владимира Путина и Джо Байдена, намеченной по предложению американского президента на 15-16 июня? С чем едут в одну из европейских стран лидеры России и США?

Об этом Sobesednik.ru спросил политолога, профессора Валерия Соловья.

– Возможность встречи зависит от того, как себя Путин будет чувствовать. Это довольно важный вопрос, – утверждает Соловей. – Это в России он может маневрировать, а во время встречи с американским президентом ему надо непременно доказать, что он в хорошей форме, а это будет очень непросто для его нынешнего состояния. Это совсем не технический вопрос – он принципиальный для Путина.

– А зачем, как вы думаете, Путину в принципе светить проблему с самочувствием, если таковая действительно имеется? То есть, зачем лично встречаться? Ну и поговорили бы по «Зуму».

– Нет-нет, для него это акт персонального самоутверждения, и очень важный. Он хочет встретиться с лидером самой сильной страны в мире, чтобы тем самым показать, что он возвращается в привилегированный клуб. И наверное, ему будет обещано рассмотрение вопроса о присоединении России к Большой семерке, с тем, чтобы она снова превратилась в Восьмерку.

Путину очень важно показать: вот два ключевых лидера определяют судьбы мира. Он же вообще, мягко говоря, подвергся некоторому остракизму.

– Тем более. Обнаружить слабость рискованно. Тамошним СМИ рты не заткнешь.

– Это важное ограничение, конечно, но встречи будут идти не с утра до вечера, а пару-тройку часов. Если врачи дадут благоприятный прогноз, то мощный препарат поможет ему продержаться.

– Президенту просто нельзя показать, что ему вдруг становится худо. Ну да, риск есть, и тем, насколько он велик, будет определяться сама возможность встречи.

Она состоится, видимо, во время поездки Байдена по Европе – то есть в одной из европейских столиц.

Валерий Соловей // Фото: стоп-кадр, YouTube-канал «Эхо Москвы»

– Интересно, Путин не опоздает на эту встречу?

– Думаю, что у него будет большой соблазн продемонстрировать свое превосходство. Может, и опоздает. Но, наверное, ненамного. Байден вряд ли будет его долго ожидать.

– Так что демонстрация будет умеренная, минут, допустим, на пять-десять. Главное, сделать так, чтобы не Путин Байдена ждал, а наоборот.

Это в его стиле. Посмотрим.

– Вам известно, что именно будут обсуждать Путин и Байден на встрече 15-16 июня?

– Что касается содержания этой встречи, то предполагается, что будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности. Помимо Сирии, Венесуэлы, Афганистана, который займет очень важную роль, ракет и невмешательства России в дела разных западных стран, речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины.

По крайней мере, Байден собирается этот вопрос поставить, а Путин хочет что-то получить для Российской Федерации.

– А что именно?

– Ну, допустим, воду для Крыма, автономию для Донбасса, которая была обещана в минских соглашениях. Ну а цель Байдена – это, с одной стороны, вовлечь Россию в переговорный процесс, а с другой – обложить ее красными флажками или провести красные линии, сказав, что вот сюда нельзя и сюда нельзя, а если вы будете с нами сотрудничать, вы, возможно, не получите санкции. То есть не позитивное, а негативное поощрение.

– А неполучение санкций для России и персонально для Путина – это важно.

– А Навальный будет обсуждаться, как вы думаете?

– Что касается прав человека и в этом контексте Навального, я думаю, что это будет все-таки фоновый вопрос. То есть он будет, несомненно, упомянут президентом Байденом, а в наших коммюнике появятся сообщения о том, что Путин «дал исчерпывающие пояснения по этому вопросу».

– То есть откажет.

– Ну, он готов был бы и, насколько я знаю, даже не прочь отпустить Навального на лечение, но хотел бы что-то получить взамен, но никто пока что не предлагает торговаться. А может, и вообще не предложит. А нет предложения – нет и торга.

– Ведь по сравнению с теми вопросами, которые интересуют Соединенные Штаты, Навальный никакой особой – не то что уж совсем никакой – но особой цены не имеет. Он не предмет торга и переговоров.

По крайней мере, пока. Возможно, что-то изменится через месяц.

Теги: #Путин #Навальный #Валерий Соловей #Байден

Рубрика: Политика

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