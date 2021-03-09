"Путин для них токсичный актив": Соловей рассказал, что элиты могут "избавиться" от президента

Введенные в начале марта Европейским Союзом, а вслед за ним и администрацией США новые антироссийские санкции по делу Навального оказались в прямом смысле довольно скромными персональными ограничениями, затронувшими лишь высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Причем, сама суть ограничений в виде запрета въезда на территорию ЕС и США для фигур, многие из которых и без того являются «невыездными», показалась многим неоднозначной.

К слову, это же обстоятельство послужило поводом для победных реляций в исполнении прокремлевских экспертов, выступивших с очередной порцией громких заявлений в духе «не смешите мои Искандеры». Как бы там ни было, но другая часть экспертного сообщества отмечает, что «насмешившие» многие ограничительные меры следует воспринимать лишь как прелюдию к возможному введению новых, значительно более жестких и болезненных санкций. Причем, все популярней становится мнение о том, что именно этих потенциальных санкций в Кремле всерьез опасаются, поскольку они могут ударить по ближайшему окружению российского президента.

К примеру, как отметил в эфире «Эха Москвы» известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, отвечая на вопрос о том, беспокоятся ли в Кремле насчет возможных санкций, которые затронут финансово-экономический сектор, отметил утвердительно. Более того, по словам специалиста, введение подобных ограничений может обернуться для президента России серьезными сложностями в отношениях с отдельными представителями элит, которые первыми пострадают в сложившейся ситуации и будут воспринимать Владимира Путина ключевым ее фактором, от которого необходимо избавиться.

«Совершенно верно, беспокоят именно санкции, которые могут быть введены. Но не исключено, что санкций, возможно, даже не будет. Потому что если появляется подобная утечка информации, то это нередко является попыткой показать, что мы готовы к введению санкций, но не хотим, а потому хотели бы немного скорректировать ваше поведение.

В каком из случаев данные санкции могут стать неизбежными? Как раз не в том случае, который был определен американцами как граничные условия, сопряженные с биологическим и химическим оружием. А в том случае, если Россия, вернее ополченцы Донбасса, начнут массированные боевые действия на востоке Украины, то здесь санкции намного более тяжелого характера действительно станут неизбежными, в том числе и персональные ограничения.

Речь в данном случае идет уже не о санкциях в отношении чиновников, а в отношении тех людей, в отношении которых на Западе привыкли применять фразу «кошельки Путина». Вспомните список Навального-Ашуркова.

А политическое опасение в данном случае заключается в том, что эти люди после такого поворота событий могут стать нелояльными. И если они станут нелояльными, то они могут предпринять действия для того, чтобы изменить ситуацию, которая складывается для них крайне невыгодно. То есть, для них в этом случае Путин – токсичный актив, от которого необходимо избавляться. Вот такое опасение присутствует», – отметил Соловей.