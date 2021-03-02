Стал известен список имен, попавших под санкции Евросоюза и США

Под санкции Евросоюза и США в связи с ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальным попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников, директор Росгвардии Виктор Золотов. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на официальные документы.

Также в списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, первым замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замминистра обороны Павел Попов и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

О последнем журналист-расследователь Сергей Ежов готовил расследование для Sobesednik.ru.

Также в санкционном списке оказались 14 организаций из Германии, Швейцарии и России. Причина — «производство биологического и химического оружия».

Санкции будет нести экспортный и визовый характер.

Также США исключили Россию из списка стран, для которых доступен экспорт оборонных технологий. Частичные исключения коснуться космической сферы.