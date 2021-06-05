Геннадий Гудков сообщил о новых обысках и допросах по делу об аренде подвала

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил, что вечером пятницы силовики пришли ещё с двумя обысками к двум «бывших абсолютно рядовых сотрудников» его компании. Их также допрашивали. Это происходит по делу о неуплате аренды за подвальное помещение связанной с ним фирмой, которая обанкротилась несколько лет назад после того как город в разы поднял арендную плату.

Конкретные имена людей, которые подверглись обыскам и допросам Гудков не называет, однако он пишет, что следственные органы изымали их «документы, телефоны и компьютеры», что влияет на работоспособность частных предприятий: «Неутомимая активность жандармов уже парализована работу десятков людей, в нескольких малых предприятиях "полетела" отчетность и бухгалтерия, у них накапливаются проблемы и штрафы».

Один из этих людей стал давний друг семьи, чей ныне покойный отец «когда-то монтировал пожарно-охранную сигнализацию в нашем общем здании на Таганке» (речь о том здании, где арендовался подвал): «Что такого важного "следствию" мог [рассказать] совсем молодой (тогда) инженер-монтажник, отвечавший за качество крепления и функционирования датчиков?!» — возмущен Гудков.

По его словам, «число обысков по вздорному делу об арендном споре микропредприятия с отделом имущества ЦАО по ПОДВАЛУ(!!!) за 2015-16 гг.» (орфография и пунктуация сохранены) уже достигло 13. Для их проведения, по подсчетам бывшего депутата, понадобилось порядка 200 сотрудников правоохранительных органов, не говоря уже об их оружии, транспорте и потраченном времени.

Политик поясняет, что все эти события самым непосредственным образом связаны с общей экономической обстановкой в России, где работа предприятия «в любой момент может быть подвергнута безжалостному уничтожению силовиков», и, он уверен, не будут подниматься на ПМЭФ: «Ведь задача у режима (...) по-пацански "развести лохов на бабки". То есть этих самых инвесторов, пусть вкладываются. А там уже "товарищ майор" радостно потирает руки!»

Напомним, что ранее по этому же делу был на 48 часов задержан сын политика, также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также его пожилая тётя. Дмитрий Гудков планировал участвовать в осенних выборах в Госдуму, следствие пока не стало требовать для него избрания меры пресечения.