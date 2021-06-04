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"Вот такая она новая жизнь": Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за "девушки в Dior"

Политика
19:25, 04 июня 2021

"Вот такая она новая жизнь": Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за "девушки в Dior"
Ксеня Собчак//Фото в статье: Максим Константинов/Global Look Press
Ксеня Собчак//Фото в статье: Максим Константинов/Global Look Press

Любит, все-таки, Ксения Анатольевна Собчак отыскать для своих подписчиков «самое интересное» на любом мероприятии, будь то светский раут, закрытый показ или, например, Петербургский международный экономический форум, ставший местом для ее нового увлекательного во всех смыслах этого слова «расследования».

Вот только новый ролик, записанный известной российской телеведущей и журналисткой, спровоцировал очередную ее перепалку с коллегой по цеху Тиной Канделаки, вставшей на защиту ключевого фигуранта самого расследования.

Прогуливаясь кулуарами ПМЭФ, Собчак обратила внимание на девушку в туфлях Bottega и с сумочкой Dior, которая игралась с небольшим роботом, а потому решила поинтересоваться у нее целью визита на форум. Узнав от собеседницы о том, что она не просто гостья мероприятия, но еще и является спикером на панели по трансферу технологий, журналистка тут же задала ей вопрос с подвохом.

– Скажите, вы согласны с мнением о том, что единственное, что может экономически помочь России – это девальвация рубля? – поинтересовалась Собчак.

Судя по всему, этот вопрос застал героиню видео врасплох, а потому в качестве ответа она выдала какую-то не совсем связную речь об инфраструктурных проектах, опыте Китая и прочем, неловко пытаясь увязать все это с девальвацией как таковой. Разумеется, данная беседа позабавила Ксению Анатольевну настолько, что она решила выставить видеозапись на суд подписчиков в свой авторский Телеграм-канал.

Как оказалось позднее, собеседницей Собчак была заместитель директора по особым поручениям и глава проектного офиса государственной корпорации «Ростех» по интеграции в национальные проекты.

Елена Рахимова//Фото: стоп-кадр/Телеграм-канал «Кровавая барыня»

За статусную «жертву» телеведущей сразу же попыталась вступиться генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, опубликовавшая пост с ироничными и местами даже язвительными намеками в адрес Ксении Собчак.

«Ксения Анатольевна – достойнейший элемент информационной экосистемы. В этом смысле я даже отношусь к ней с уважением. Единственное, что она до сих пор не может в себе изменить, – перестать докапываться (в оригинале другое слово – Прим. Sobesednik.ru) до красивых женщин, которые могут позволить себе дорогие шмотки. Считать, что для дорогого лука необходим папик, который за все это заплатит, а такая женщина – непременно является голддиггершей, – анахронизм из девяностых.

Тина Канделаки

При столь тонком чутье на тренды, Ксюша должна была понимать, что женщины в туфлях Bottega и с сумочкой Dior представляют целый класс людей, способных позволить все это себе на заработанные собственным умом деньги. А Лену Рахимову – героиню данного видео – я хорошо знаю примерно десять лет. У нее отличное высшее образование, знание французского и английского в совершенстве, а также работа над созданием «Системы Главбух» и запуск «Победы» с массой других достижений в портфолио.

Так бывает, что у женщины есть и деньги, и мозги. Вот такая она новая жизнь, Ксения Анатольевна», – высказалась Канделаки в своем Телеграм-канале.

Отвечая на комментарии коллеги, Собчак, похоже, решила не провоцировать продолжение перепалки, тем более что в комментариях под постом Канделаки пользователи и сами неоднократно высказались и о «высшем образовании» и о прочих «достоинствах» запечатленного на видео спикера ПМЭФ. А потому журналистка ограничилась лишь короткой репликой.

«Да я и не спорю, что ваша Лена – умница. Среди форумчаночек есть разные девушки, и если вы сочли это оскорбительным намеком, то это только ваше видение, дорогая Тина», – отметила Собчак.

Теги: #Собчак #Канделаки

Рубрика: Политика

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