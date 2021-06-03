Тина Канделаки за год увеличила доход с 159 млн до 258,5 млн рублей

Журналистка и публичная персона Тина Канделаки за пандемийный год увеличила свое состояние на 100 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Цена красоты» со ссылкой на открытые данные «Ростеха» об имуществе работников.

Если в 2019 году доход Канделаки составил 158,9 млн рублей, то в 2020 она владела уже 258,5 млн рублей.

В последнее время Тина Канделаки особенно активно развивает свои проекты на поприще бьюти-индустрии. Она руководит собственным брендом косметики, запустила дорогостоящие курсы о здоровом образе жизни и красоте, а на дочь телеведущей оформлена клиника, которая в этом году, скорее, потерпела убытки.

Доход мужа Канделаки, Василия Бровко, занимающего должность директора по особым поручениям в «Ростехе» составил 37,2 млн рублей.