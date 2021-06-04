Пытка Протасевичем, Госуслуги и правда ломают, США надоели хакеры. Главное к 4 мая

Белорусское госТВ показало интервью с арестованным блогером Романом Протасевичем, где он признает свою вину в преступлениях и участие в войне на Донбассе, а также ругает противников Лукашенко (вплоть до политологов, комментирующих события в Беларуси), заверяя, что они всё делают ради денег, а у самого Лукашенко «стальные яйца» и он его очень «уважает». Также в интервью Протасевич уверяет, что его подставил кто-то из оппозиции, а самолет в Минске посадил чуть ли не офис Тихановской, который, к слову, оказался «причастен» ещё и к «покушению» на Лукашенко со стороны двух политологов.

Всё перечисленное выше резко разнится с позицией Протасевича до ареста. Удивителен сам факт интервью человека, который был арестован судом и помещен в СИЗО КГБ. Как и на каком основании он оказался в студии госканала – непонятно, особенно учитывая характер предъявленных обвинений. В ходе диалога Протасевич поднимал руки, мельком демонстрируя увечья от наручников. В оппозиции уверены, что он подвергался давлению и даже пыткам, подобные факты не раз были зафиксированы в белорусских СИЗО. В искренность его слов не верит и его собственный отец. Узнать, верит ли сам Протасевич в то, что сказал, не представляется возможным, пока он находится в заключении в Беларуси.

Помимо прочего, Протасевич рассказал, что в Беларуси существовал заговор порядка 20 семей «топ-силовиков». Также он заявил, что Telegram-канал Nexta якобы финансировался российским олигархом, связанным с Уралом и горной добычей, который выступает конкурентом Михаила Гуцериева (вероятно, речь идет о Дмитрие Мазепине и «Уралхиме»). Отметим, что ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прямо заявлял, что Гуцериев является одним из главных контрагентов Лукашенко со стороны России, и он будет добиваться санкций для него. Таким образом, устами Протасевича белорусское госТВ оказывает давление на конкурента Гуцериева.

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