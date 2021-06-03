На Гудковых завели новое уголовное дело из-за патронов к наградному пистолету

Следственные органы возбудили очередное уголовное дело по итогам обысков у семьи экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который намерен участвовать в выборах в Госдуму осенью этого года. Как сообщает Telegram-канал издания Sota.Vision, оно связанно с найденными патронами к наградному оружию его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

«По факту обнаружения во время обыска патронов к наградному оружию Геннадия Гудкова в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело», — пишет издание. Сообщается, что дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), по которому может грозить до четрырех лет колонии.

Как уверяет супруга Дмитрия Гудкова Валерия, никакого отношения к указанному оружию политик не имел. Геннадий Гудков сейчас находится за границей, поэтому с переоформлением лицензии на оружие возникли трудности, процесс продолжается уже три месяца.

Двумя днями ранее в домах и квартирах семьи Гудковых проводили обыски более сотни сотрудников правоохранительных органов. Это касалось дела о некой задолженности фирмы тети Гудкова за аренду подвального помещения несколькими годами ранее у столичной мэрии. Когда город поднял арендную ставку втрое, фирма не смогла платить всю сумму и начала процедуру банкротства. Как считают следователи, мэрия Москвы потеряла порядка пары миллионов рублей. Как связан с делом непосредственно Дмитрий Гудков, который не имел к помещению никакого отношения, неясно.

Впрочем, ряд депутатов региональных заксобраний уверены, что дело политически мотивированно и возбуждено из-за намерения Гудкова идти на выборы в Госдуму. Его поддержали и в партии «Яблоко».

После задержания Гудкова на 48 часов (суд над ним должен состояться только сегодня) в прокремлевских изданиях начали появляться публикации, согласно которым в его квартире якобы находили оружие и боеприпасы: Валерия Гудкова всю эту информацию (кроме наградного пистолета) опровергла, также показав муляж снаряда для гранатомета, который не имеет ничего общего с реальным оружием, его правоохранители не изымали: