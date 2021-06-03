Insider связал зятя Мишустина с полковником Захарченко. Он "замял" в ФНС 16 млрд

Зять Мишустина, предприниматель Александр Удодов фигурирует в новом деле против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в квартирах нашли средства более чем на 8 млрд рублей. У издания The Insider оказались материалы дела, собранные ФСБ России на Захарченко: в них есть расшифровки его бесед и фотография с его встречи с Удодовым.

Речь идет не о деле о взятках самому Захарченко, которое разбиралось ранее, а о налоговых махинациях РЖД по предполагаемому выводу до 20 млрд рублей через компанию «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД в те годы (218 млрд рублей на господрядах в 2018 году). Её создали три партнера — Валерий Маркелов (фигурирует в деле), Борис Ушерович (в бегах) и сын экс-советника тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин (к нему у следствия претензий нет).

Захарченко, по данным следствия, занимался тем, чтобы помешать специальной группе внутри Федеральной налоговой службы раскрыть махинации фирмы через операции в дочерних компаниях «Сетьстройэнерго» и «Мобойл». В материалах дела также содержатся расшифровки допросов работников ФНС, которые вели проверку. Они указывали на то, что нарушения в этих фирмах были, а Захарченко неоднократно предлагал им услуги своего отдела и со второго раза ему удалось внедрить в операцию своих людей. В расшифровке беседы Захарченко с Маркеловым последний требует от Захарченко гарантий, что о деятельности «Сетьстройэнерго» и «Мобойл» никто не узнает, тот обещает это, ссылаясь, в том числе на конфликт главы следственной группы ФНС с замглавы ведомства Сергеем Аракеловым, заместителем нынешнего премьер-министра России Михаила Мишустина и тогдашего главы налоговой службы. Оттуда он ушел через две недели после ухода Мишустина.

Также Захарченко неоднократно встречался с бизнесменом Александром Удодовым, тогдашим мужем жены премьера Мишустина.

В итоге, несмотря на сведения занимавшейся махинациями рядовой группы ФНС, центральный аппарат ФНС снизил сумму претензий к РЖД с 19,5 млрд до 3,4 млрд, исключив оттуда махинации «Сетьстройэнерго» и «Мобойл», а главу МИФНС-6 Ольгу Залуцкую, занимавшуюся этим делом, попросили уволиться со ссылкой на распоряжение Мишустина. Она говорит, что прежде чем дело с этими компаниями замяли на уровне руководства ФНС, замглавы ведомства Аракелов встречался с замдиректора РЖД по внутреннему контролю и аудиту Анатолием Чебуниным.