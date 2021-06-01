"Они все дети": Жириновский предложил продлить детство до 30 лет

Считать детским возраст до 30 лет предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С такой инициативой политик выступил на пленарном заседании Госдумы в честь Международного дня защиты детей.

«Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — его слова приводит ТАСС.

Старшим же поколением лидер ЛДПР предложил считать возраст от 70 лет. А среднее поколение, то есть возрастной промежуток от 35 до 70 лет, он назвал «золотым поколением».

«Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда», — добавил Жириновский.

В своем выступлении политик также прокомментировал ситуацию с металлургией в стране и предложил национализировать всю тяжелую промышленность.

«Они все это украли в период определенный, все кто занимался приватизацией — это было мародерство, воровство, обман. Даже если они честно все это взяли, это наша руда, наш уголь, наш металл, наши заводы… Можно за полгода обогатить страну — два-три бюджета поднять», — цитирует его агентство «REGNUM».

Ранее Владимир Жириновский высказался по поводу экс-солистки группы t.A.T.u. Юлии Волковой, которая намерена участвовать в предварительных выборах партии «Единая Россия».

«Видите, как обеднела «Единая Россия»! Кого угодно возьмут – и бомжей, и «Тату»... Они забывают о том, что избиратели все это видят и им противно!» — заявил он.