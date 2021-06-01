Медведева готовят в преемники Путина? Гращенков сделал смелое предположение

Несмотря на неожиданный поворот с отставкой правительства Дмитрия Медведева в начале 2020 года, практически ни один из политологов не решился окончательно списывать бывшего президента и премьера со счетов.

Разве что, в первые несколько недель после отставки и назначения Дмитрия Анатольевича на должность заместителя главы Совбеза озвучивались осторожные предположения о том, что экс-премьера «сослали» в Совбез, так сказать, пересидеть бурю общественного недовольства после ряда принятых его Кабмином «антисоциальных» решений, в том числе нашумевшей пенсионной реформы.

Впрочем, уже в том же 2020 году многие эксперты высказывались о том, что Дмитрий Медведев, как человек, которому действующий президент Владимир Путин безоговорочно доверяет, имеет весьма неплохие политические перспективы. Его имя, например, практически всегда упоминается в списках потенциальных кандидатов на роль преемника Путина в рамках ожидаемого политологами транзита власти.

В 2021 году подобная риторика только усилилась, а эксперты время от времени находят подтверждение ее правдивости во всем, что происходит вокруг персоны Медведева, который, к слову, сохранил должность главы партии власти «Единая Россия».

К примеру, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, недавнее интервью Дмитрия Анатольевича, данное им в преддверии встречи президента с активом «единороссов», является очередным подтверждением этой теории. По словам эксперта, Медведев – «либеральный сценарий» будущего трансфера власти.

«Дмитрий Медведев останется во главе «Единой России», – пишет Гращенков в своем авторском Телеграм-канале. – Уже завтра Владимир Путин планирует встретиться с партийным активом, но о том, чтобы президент возглавил партию, как это было в 2011 году, речь, судя по всему, уже не идет.

Как и прогнозировалось, наиболее вероятным будет инерционный сценарий, в рамках которого партийным лидером остается Медведев. Ему же уготована роль вероятного преемника номер один.

Согласно этим установкам, похоже, и было записано недавнее интервью Дмитрия Медведева, в котором он позиционировал себя в качестве лидера «партии власти», а также намекнул на возможное потепление в отношениях с Западом, по примеру перестройки, которую проводил Горбачев в конце восьмидесятых годов. В данном контексте Медведев остается «либеральным сценарием» для возможного путинского трансфера власти.

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Именно по этой причине Медведеву так важно сохранить влияние на партию, а заодно и на правящий функционал «Единой России», поскольку она остается для него важнейшим инструментом для обеспечения властных полномочий и противопоставлению усилившемуся в последнее время «силовому крылу».