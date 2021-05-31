В Берлине из-за угрозы минирования экстренно сел самолет Ryanair

Летевший из Ирландии в Польшу пассажирский самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва бомбы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как сообщается, 30 мая выполнявший рейс из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair неожиданно совершил экстренную посадку в столице Германии.

Позже стало известно, что изменить свой маршрут рейсу пришлось из-за угрозы взрыва бомбы.

После посадки самолета в аэропорту Берлин-Бранденбург все пассажиры рейса были эвакуированы, полиция осмотрела воздушное судно, однако взрывчатых веществ на борту и в багаже летевших не обнаружила.

Уточняется, что в лайнере находились 160 человек. Самолет продержали до раннего утра понедельника на взлетной полосе.

Полиция Берлина рассказала, что пассажиры возобновят свое путешествие в Польшу на борту запасного самолета.

Напомним, 23 мая из-за сообщения о минировании самолет компании Ryanair с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту был посажен в Минске. Тогда исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири, комментируя инцидент с воздушным судном, назвал этот случай «государственным угоном самолета» и «пиратством, спонсируемым государством».

После скандала авиасообщение с Беларусью решили ограничить Украина, Великобритания, Литва, Латвия, Сингапур, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Австрия , Польша, Испания , Япония, Эстония, Швеция. ЕС также постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза.