"Попрание основ демократии": Глава "Белавиа" возмущен санкциями против компании

Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец высказал недовольство в отношении санкций, введенных Евросоюзом и рядом других стран после захвата рейса Ryanair против его фирмы, «которая никаким боком неисключительных отношения к данному инциденту».

Политическая реакция со стороны ЕС последовала после фактического захвата белорусскими властями пассажирского самолета ирландской Ryanair. Они запретили «Белавиа» летать в европейские страны, отдельные государства закрыли для компании воздушное пространство.

«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно», — написал глава авиакомпании.

Он также отметил, что ещё в прошлом году западные политики благодарили компанию за «спасение» тысяч граждан иностранных государств.

Напомним, что Международная организация гражданской авиации также начала расследование случая с принудительной посадкой рейса Ryanair, однако на деле политические санкции против режима Лукашенко, выраженные в виде запретов «Белавиа», начали вводить ещё до начала расследования. Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, один из представителей демократической оппозиции, также объяснял в интервью «Дождю», что конкретно о санкциях против «Белавиа» западных политиков он не просил, так как это может лишить жертв репрессий возможности покинуть страну.