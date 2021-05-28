"США нуждаются в Лукашенко": Шевченко сделал неожиданное заявление

О том, что повестка предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве будет довольно насыщенной и максимально сложной, говорили и прежде. Еще бы, у сторон друг к другу накопилось такое количество вопросов, взаимных претензий и, безусловно, предложений, что уложить их в рамках двухдневного мероприятия вряд ли удастся. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном происходит практически по всем фронтам, в какой-то момент казалось, что любая новая искра положит начало масштабному военному противостоянию, а потому большинство надежд на данный момент возлагается на встречу, до проведения которой осталось чуть менее трех недель.
И эти три недели, к слову, нужно еще как-то перетерпеть, хотя бы не допуская эскалации ситуации в тех точках соприкосновения, которые и без того светятся ярким красным на дорожной карте отношений между РФ и США. Причем, первые «срывы» уже начали происходить. Автором одного из самых ярких стал давний «стратегический» партнер Кремля – Александр Лукашенко, – принудительно посадивший в Минске самолет ирландской авиакомпании ради задержания оппозиционного журналиста. Эксперты сегодня не сомневаются в том, что Вашингтон непременно попытается эксплуатировать эту тему на предстоящих переговорах, что, безусловно, добавит российскому лидеру головной боли.
Между тем, как считает российский журналист Максим Шевченко, обойтись простой сдачей Лукашенко американцам у Москвы уже не выйдет. При этом, подчеркивает эксперт, белорусский лидер в сложившейся обстановке имеет в запасе и довольно важный козырь. Все дело в том, напоминает он, что Соединенным Штатам Лукашенко нужен самим, поскольку в Вашингтоне президента Республики считают важнейшим фактором, не позволяющим России и Евросоюзу договориться об интеграции.
«Полагаю, что на встрече 16 июня Джо Байден предъявит Владимиру Путину определенный ультиматум, но сделает это вежливо. Если существует иллюзия того, что успокоить американцев можно сдачей Лукашенко, то я полагаю, что эта иллюзия крайне опасна. Козырь Лукашенко в данном случае заключается лишь в том, что американцы и сами нуждаются в нем, чтобы не допустить интеграции России и Европейского союза, экономической и цивилизационной, если хотите», – заявил Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».