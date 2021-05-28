"США нуждаются в Лукашенко": Шевченко сделал неожиданное заявление

О том, что повестка предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве будет довольно насыщенной и максимально сложной, говорили и прежде. Еще бы, у сторон друг к другу накопилось такое количество вопросов, взаимных претензий и, безусловно, предложений, что уложить их в рамках двухдневного мероприятия вряд ли удастся. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном происходит практически по всем фронтам, в какой-то момент казалось, что любая новая искра положит начало масштабному военному противостоянию, а потому большинство надежд на данный момент возлагается на встречу, до проведения которой осталось чуть менее трех недель.

И эти три недели, к слову, нужно еще как-то перетерпеть, хотя бы не допуская эскалации ситуации в тех точках соприкосновения, которые и без того светятся ярким красным на дорожной карте отношений между РФ и США. Причем, первые «срывы» уже начали происходить. Автором одного из самых ярких стал давний «стратегический» партнер Кремля – Александр Лукашенко, – принудительно посадивший в Минске самолет ирландской авиакомпании ради задержания оппозиционного журналиста. Эксперты сегодня не сомневаются в том, что Вашингтон непременно попытается эксплуатировать эту тему на предстоящих переговорах, что, безусловно, добавит российскому лидеру головной боли.

Между тем, как считает российский журналист Максим Шевченко, обойтись простой сдачей Лукашенко американцам у Москвы уже не выйдет. При этом, подчеркивает эксперт, белорусский лидер в сложившейся обстановке имеет в запасе и довольно важный козырь. Все дело в том, напоминает он, что Соединенным Штатам Лукашенко нужен самим, поскольку в Вашингтоне президента Республики считают важнейшим фактором, не позволяющим России и Евросоюзу договориться об интеграции.