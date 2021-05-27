Жесткий ответ Пескову: в Сети предложили "признать Кремль иноагентом"

«Политическое поле в России довольно богатое и многогранное. Уход из него чего-то еще не означает зачистку политического поля», – такими словами глава кремлевской пресс-службы Дмитрий песков прокомментировал обвинения, прозвучавшие ранее в адрес властей со стороны директора движения «Открытая Россия», признанного ранее нежелательной организацией.

Как отметил Андрей Пивоваров, глава «Открытки», связанной с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, было принято решение о ликвидации организации и аннулировании всех членских билетов из-за опасений возможного преследования ее членов в будущем.

Михаил Ходорковский // Фото: соцсети

Дело в том, что Госдума рассматривает поправки к закону о нежелательных организациях, в случае принятия которых у лиц, причастных к деятельности «Открытки», могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Оппозиционеры и ряд политологов давно называют подобные действия российских властей зачисткой политического поля перед выборами, на что и вынуждены были отреагировать в Кремле.

Впрочем, словам Пескова о «многогранности и богатстве» отечественного политического поля поверили далеко не все. К примеру, россияне в социальных сетях пишут, что несистемной оппозиции в стране скоро не останется, а уповать на КПРФ, ЛДПР и «эсэров», которые давно стали системной оппозицией, нередко голосующей именно так, как надо партии власти, не приходится. А некоторые из них и вовсе отмечают, что если тенденция сохранится, то к ближайшим выборам в стране останется только одна партия.

«Угу, политическое поле уже чистое и девственное – с Прилепиным, Мироновым, Зюгановым, Жириновским».

«К выборам одна партия останется и та по разнарядке».

«Песков прям как главный герой «Джони взял ружьё». Ничего не видит, ничего не слышит, полная сенсорная депривация».

«Открытая Россия по слухам была филиалом Кремля (такие слухи ранее появлялись в отдельных СМИ – Прим. Sobesednik.ru). А тут попал под тренд слияния и поглощения. Пора Кремль признавать иноагентом».

«Многогранное только для тех, кого одобрит АП».

«ЕдРо и подъедросники. Вот и всë политическое поле», – возмущаются россияне.

*«Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией