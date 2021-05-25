Глеб Павловский: у Путина все чаще появляются высказывания, которые объясняются его состоянием

«Все хотят нас где-то укусить или что-то от нас откусить. Только они должны знать, что мы им зубы выбьем так, чтобы они кусаться больше не могли», – эти слова российского президента получили самые разные оценки. К примеру, провластный пул СМИ показательно восторгается жесткостью главы российского государства в подобных вопросах. А вот оппозиционные эксперты и журналисты, считают, что Владимир Владимирович и сам не до конца понял, о чем говорил, да и эти слова в его исполнении они воспринимают как сиюминутный эмоциональный порыв.

Впрочем, дать точную трактовку тем или иным высказываниям главы российского государства далеко не всегда могут даже в Кремле. К примеру, глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, комментируя риторику Путина, ограничился общими определениями, отметив, что «Россия никогда и никому не позволит претендовать на свое».

Между тем эксперты полагают, что столь жесткая риторика отчасти является составляющей начавшейся не так давно предвыборной гонки перед парламентскими выборами, а Путин, озвучивая подобные тезисы, в очередной раз старается насадить российскому обществу «атмосферу мобилизации», сплотив условный электорат вокруг центральной власти всеми политическими силами, которые имеют к ней прямое отношение. Так, к примеру, считает известный российский политолог Глеб Павловский.

«То, о чем сказал Владимир Путин – это в определенном смысле месседж. Довольно плохой, но все же месседж. И снова-таки невозможно сказать, является ли он случайным или целевым. Поскольку у Путина все чаще появляются какие-то высказывания, которые объясняются его состоянием, можно быть, какими-то личными и прочими причинами, раздражением.

Но вообще он, разумеется, такой устрашенец, а никак не пацифист. Так что здесь тоже нет ничего интересного, кроме обычной намеренной, магазинной или площадной советской грубости. Вероятнее всего, это своего рода предвыборный мяч, поскольку дела у партии власти «Единой России» действительно идут очень плохо.

И сейчас Путин старается изобразить определенную атмосферу мобилизации», – заявил Павловский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».