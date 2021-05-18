"Все остальное – следствие": Венедиктов назвал главную ошибку Путина

В последнее время политологи, особенно из числа тех, кого можно отнести к сочувствующим несистемной оппозиции, все чаще отмечают один тревожный факт – курс на изоляцию России от внешнего мира, который взял федеральный центр. Причины и мотивы таких действий российских элит называются самые разные. К примеру, одна из распространенных версий строится вокруг полного доминирования «силовой башни» Кремля, которая якобы перехватила инициативу и оказывает давление не только на умеренных и либералов, но еще и лично на президента Путина, отстаивая наиболее жесткие сценарии противостояния с Западом.

И Владимир Владимирович, убеждены адепты этой версии, поддался, а потому россиянам от ближайшего будущего следует ожидать сохранения курса на изоляцию и максимально мощное продвижение так называемой стратегии «осажденной крепости», в рамках которой ужесточается и внутренняя политика, и давление на оппозицию.

И этот курс на изоляцию, видение врага вокруг, подошедшего прямо к российским границам, считает известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, как раз и является главной политической ошибкой главы российского государства. Все остальные проблемы и ошибки, убежден эксперт, являются следствием основной.

«Сам Владимир Путин совсем не считает, что он допускал ошибки, это вполне укладывается в его картину мира. Его ключевая политическая ошибка – это ставка на изоляцию. Он не раз говорил о том, что мы – отдельная цивилизация. Хочется при этом спросить: мы отдельная цивилизация от кого и от чего?

Так уж устроен современный мир, что главные его проблемы, вроде пандемии и борьбы с киберпреступностью и терроризмом, не имеют границ. И главная ошибка Путина заключается как раз в том, что мы изолируемся в борьбе с этими серьезными угрозами, которые, разумеется, есть и у России. Видеть вокруг врагов – это и есть главная ошибка. А все остальные ошибки – это лишь следствие первой», – заявил Венедиктов в эфире «Эха».