Путин будет править до 2036 года? Венедиктов рассказал о возможных планах президента

Ожидаемое событие – примерно так можно охарактеризовать новости о том, что депутаты Государственной думы в эту среду окончательно узаконили так называемое «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Технически же парламентарии приняли в третьем чтении законопроект о введении поправок, призванных привести действующее избирательное законодательство в соответствии с новыми конституционными нормами. Именно в этом пакете содержатся изменения, которые предоставляют действующему главе российского государства еще как минимум дважды выдвигать свою кандидатуру на пост номер один в стране.

Механизм, который был предложен депутатом Терешковой, довольно простой, о чем стало известно еще до нашумевшего «голосования на пеньках». Согласно ему, президентскую должность в России все еще можно занимать не более двух сроков, однако это ограничение отныне не действует в отношении тех, кто занимал указанную должность до вступления в силу новых поправок к Основному закону страны. Авторами документа стали депутаты от партии власти Савастьянова и Крашенинников, а также сенатор Клишас, более известный по целому ряду других инициатив, которые носят, мягко говоря, «ограничительный» характер.

Разумеется, принятие нижней палатой парламента указанного законопроекта активизировало широкую дискуссию относительно политического будущего Владимира Владимировича. И теперь журналисты, политологи и эксперты из других областей снова вернулись к разговорам вокруг того, собирается ли Путин действительно управлять страной вплоть до 2036 года, решит «завуалировать» контроль над властью, перейдя в условный Госсовет, или все-таки предпочтет спокойный заслуженный отдых. И принятый депутатами документ снова качнул маятник в сторону обвинителей, полагающих, что Путин рассчитывает едва ли не на «пожизненное президентство».

Впрочем, не стоит забывать и о существовании других прогнозов, согласно которым Владимир Владимирович вполне может уйти из власти в 2024 году, о чем косвенно свидетельствует недавняя инициатива о предоставлении дополнительных гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. Есть и более радикальные прогнозы: к примеру, известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей продолжает утверждать, что российский лидер уйдет из власти еще до завершения его нынешнего президентского срока – значительно раньше 2024 года.

Свою позицию относительно того, собирается ли Владимир Путин в 2024 году переизбираться на новый президентский срок в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал ее главный редактор Алексей Венедиктов.