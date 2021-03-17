"Будет другая Россия": Михаил Делягин оценил планы Путина на 2024 год

Прочувствовать остроту вопроса о политическом будущем российского президента Владимира Путина общественность, благодаря стараниям многочисленных политологов и обозревателей, могла уже не единожды. Причем, всякий раз, когда тема заходит о судьбе кресла президента России, выводы озвучиваются весьма неоднозначные. Впрочем, стоит признать, в этом есть и заслуга Кремля.

Перечислять все прогнозы, которые озвучивались в рамках этой дискуссии – дело неблагодарное. Можно лишь упомянуть политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, по словам которого, глава российского государства оставит президентский пост и вообще уйдет из политики еще до конца 2021 года. Также всплывают в памяти более сдержанные прогнозы экспертов насчет того, что, уйдя из Кремля, Путин не собирается отдавать бразды правления как таковые, ради чего якобы и затеял масштабную перестройку вертикали власти.

Между тем многие эксперты не сбрасывают со счетов и принятые летом минувшего года поправки к Конституции, в рамках чего в Основной закон страны была внесена норма об обнулении президентских сроков Владимира Владимировича, что позволяет ему избираться на пост номер один в стране еще минимум два раза, открывая возможности для того, чтобы управлять страной вплоть до 2036 года. Впрочем, большинство политологов это обстоятельство игнорируют, отмечая обострившуюся борьбу за власть среди элит на фоне ослабления позиций президента, начавшийся процесс «транзита» и делая прогнозы по выбору Кремлем «преемника».

Свое мнение по этому поводу не так давно высказал и известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, который в последние годы выступал в рядах сторонников версии о подготовке российским президентом нового вектора развития для страны. Между тем, как отметил Делягин в интервью YouTube-каналу «Главтема», на выборы президента в 2024 году Владимир Владимирович не пойдет. Впрочем, по мнению эксперта, вариант, при котором Путин все же сохранит за собой власть в России, не исключен.

Михаил Делягин

«Владимир Путин не пойдет на выборы 2024 года, точнее у него не получится пойти на президентские выборы, если все будет продолжаться так, как идет сейчас. Во-первых, к 2024 году это будет уже другая Россия, будет совсем другой мир. Даже если Владимир Путин захочет остаться у власти, то он будет каким-нибудь председателем Госсовета, но точно не президентом.

Рейтинг доверия Путину находится на очень низком уровне среди молодежи. Разница между пожилыми и молодыми заключается в том, что пожилые люди помнят девяностые годы, и для них вопрос «Путин или нет» — это выбор между Путиным и хаосом. Для молодых, которые родились уже при Путине или осознали себя при нем, вопрос «Путин или нет» — это выбор между Путиным и надеждой. Молодые люди готовы рискнуть», – отметил Михаил Делягин.