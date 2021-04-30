Элите закроют Европу: Запад усиливает давление на Кремль

Несмотря на целый ряд шагов, направленных на снятие напряженности в отношениях между США и Россией, конфронтация только усиливается. К примеру, недавний звонок американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину с рядом предложений, о которых в откровенно «победном» тоне впоследствии рапортовали едва ли не все федеральные СМИ, похоже, вообще не изменил расстановку позиций.

Тем более что сам Байден спустя всего несколько дней после разговора с Путиным не только объявил о введении новых санкций, но еще и ввел в Соединенных Штатах режим ЧС «из-за действий России».

При этом, как считают многие эксперты, следует понимать, что конфронтация в отношениях с США – это фактически конфронтация в отношениях с большинством развитых стран, которых принято условно относить к отдельному клубу, для описания которого пресса все чаще выбирает такой термин, как «цивилизованный мир».

Звучит, к слову, довольно обидно, поскольку такая терминология автоматически причисляет Россию и ее ближайших союзников к миру, мягко говоря, не совсем цивилизованному, с чем не согласятся многие даже из числа тех, кто считает, что действующие власти систематично и уверенно ведут страну на дно.

Как бы там ни было, но политика Кремля с прицелом на изоляционизм и «железный занавес 2.0» постепенно дает свои «плоды». Не так давно посольство Соединенных Штатов в России объявило, что перестанет выдавать россиянам визы, а также рекомендует американцам покинуть территорию Российской Федерации, если срок действия их виз истекает. Эту меру американские дипломаты объяснили сокращением состава дипмиссии в России и введением запрета нанимать россиян на работу.

Следующими странами, которые усложнят для россиян процедуру получения виз, могут стать Канада, Чехия, Австралия, Великобритания, Польша, Украина и страны Балтии.

И это, судя по всему, еще только начало. Ведь российские власти, вернее, самые заметные их представители, определяющие внешнюю повестку для страны в последние годы, все чаще подают тревожные сигналы о скорой полной изоляции. Вспомнить хотя бы главу МИД РФ Сергея Лаврова с его «готовностью к окончательному разрыву отношений с ЕС». Не так давно Сергей Викторович дал еще один тревожный сигнал, заявив, что Россия готова, в том числе, к отключению от системы SWIFT.

Как считает политолог Алексей Минеев, давление на российские элиты со стороны Запада в будущем будет только усиливаться. К примеру, убежден эксперт, в скором времени россиянам могут закрыть доступ в Европу, что фактически сделает все население страны невыездным:

«Давление, которое оказывается на российские элиты, будет только расти. Причем, это касается всех элит, а не только тех, кто находится у власти. Визы в США им уже не получить. Разумеется, в ближайшем будущем для россиян могут закрыть и Великобританию, и всю Европу.

Вернее, для элиты, даже для тех из них, кто себя к таковым не причисляет, но деньги, чтобы поехать, имеют, в отличие от 60%, если не от 80% остальных граждан России. И все это для стимулирования их мозговой деятельности о том, в какой, собственно говоря, стране все мы живем», – пишет Минеев в своем авторском Телеграм-канале.