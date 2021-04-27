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"Ждите сенсации от Путина": политолог заявил о плане Кремля "сдаться" Западу

Политика
19:22, 27 апреля 2021

"Ждите сенсации от Путина": политолог заявил о плане Кремля "сдаться" Западу
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В последние месяцы все больше политологов и обозревателей обращают внимание на ряд признаков, свидетельствующих о том, что во внутриэлитной борьбе между «башнями» Кремля инициативу захватили представители так называемого «силового» блока.

Они же, по словам экспертов, продвигают идеи о реализации изоляционистской политики страны, разрыва отношений с западным миром и консолидации вокруг общего внешнего врага.

Эту концепцию ряд спикеров даже не рассматривают поэлементно, придумав для нее объединяющий термин и назвав стратегией «осажденной крепости».

И в целом, если присмотреться к ряду внешних признаков, подобные оценки неплохо аргументированы. Ужесточение внешнеполитической риторики, курс на конфронтацию и обмен взаимными обвинениями с Западом, жесткое давление на внутреннюю оппозицию и многое другое – все это явно свидетельствует в пользу соответствующих версий.

Между тем, как считает известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, реальная ситуация обстоит несколько иначе. Причем, ситуация, по его словам, может быть полностью противоположной.

Валерий Соловей // Фото: стоп-кадр с YouTube-канала "ГлавТема Народ"

Более того, в интервью Александру Бобылеву Валерий Дмитриевич заявил, что, несмотря на жесткую риторику российских властей, дела у Кремля идут не очень хорошо, а потому власть лишь делает вид, что готова поставить Запад в такие условия, из-за которых США и другие приползут к Москве на коленях.

На самом деле, считает эксперт, Кремлю самому придется примерить на себя позу проигравшего и фактически сдаваться Западу.

Судя по всему, Бобылев не зря озаглавил соответствующее видео, размещенное на его YouTube-канале, фразой «Ждите сенсации от Путина», поскольку, если слова профессора Соловья имеют под собой хоть немного оснований, будущее Кремля на их фоне становится куда более туманным, чем казалось еще вчера.

– Проект «осажденная крепость», о котором в последнее время говорят, не выгоден обществу, не выгоден олигархам, но крайне выгоден силовой группе Кремля, – уверен Соловей.

Численно эта группа небольшая, но она очень влиятельна – именно она определяет внутриполитический и внешнеполитический курс России. К слову, к данной группе, по словам политолога, относится Владимир Путин.

Силовой группе наплевать на санкции, утверждает Валерий Дмитриевич, поскольку у них нет никаких активов за рубежом, им нечего бояться.

Более того, ситуация искусственной мобилизации, проект «Осажденная крепость» для них является прекрасным способом удерживать власть, считает Соловей, потому что в другом контексте они, по мнению профессора, власть сохранить не могут.

Именно поэтому, выбирая между собственной выгодой и Россией, они, как считает Соловей, выбирают собственную выгоду, которую пытаются преподнести нам как общенациональную пользу: мол, нас везде не любят, поэтому мы на всех обозлимся и будем ждать, когда Запад приползет к нам на коленях на наших условиях. К сожалению, предсказывает политолог, этого уже не будет.

– Более того, я скажу отчасти сенсационную вещь: Кремль уже готовится к тому, чтобы приползти к Западу на его условиях, – выдвигает Соловей малореалистичную на данном этапе версию.

Мы уже готовимся к этому, несмотря на всю эту горячую риторику, несмотря на весь этот бред, который распространяется на российском телевидении. Ситуация для Кремля не очень хороша, так что не стоит сильно гордиться их жесткостью, – резюмирует политолог.

Теги: #Путин #Валерий Соловей #оппозиция

Рубрика: Политика

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