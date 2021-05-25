Сванидзе об "ошибке Сталина": Несколько миллионов жизней – это Жириновскому пофигу

Владимир Жириновский заявил, что Сталин сделал ошибку, когда настаивал на скорейшем открытии Великобританией и США второго фронта.

– Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени, – заявил лидер ЛДПР.

Мы спросили историка и журналиста Николая Сванидзе, что он об этом думает.

– Может это действительно была ошибка? Или наоборот, второй фронт хорошо было бы открыть гораздо раньше?

– Сталин совершил массу ошибок и массу преступлений – как во время Великой Отечественной войны, так и до неё, так и в связи с ней. Но как раз его настоятельное требование открытия второго фронта было абсолютно правильным! Мы 30 миллионов жизней потеряли на войне и потеряли бы больше, если бы не союзники.

Николай Сванидзе // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Но значит, плюс-минус несколько миллионов – это Жириновскому пофигу. И всем тем, кто говорит, что мы бы справились и без американцев с англичанами, пофигу. Ну подумаешь, ещё пару-тройку миллионов потеряли бы на фронте, ну делов-то! Бабы новых нарожают.

Конечно, требование скорейшего открытия второго фронта было абсолютно правильным. Даже если оно, вероятно, не сыграло решающей роли – наша победа в войне была ясна уже после Сталинграда, открытие союзниками второго фронта позволило нам сохранить огромное количество наших людей, и в этом смысле оно было абсолютно правильным.

Ну а то, что союзники действительно не особенно торопились с открытием фронта – так они берегли своих людей. Каждая страна бережёт своих людей. Должна беречь. И Великобритания с США сейчас гордятся тем, что сберегли своих людей. Поэтому, естественно, Черчиллю и Рузвельту их страны за это благодарны. А гордиться тем, что мы потеряли своих 30 миллионов, нельзя. Это не гордость, это предмет огромный горечи, это трагедия.

Что касается роли союзников во Второй Мировой войне, то она очень велика. Об этом говорил тот же Сталин, об этом говорили наши великие маршалы Победы. Победа – это и ленд-лиз, то есть огромное количество снаряжения и вооружения, продуктов и одежды. Невероятное количество этого всего, поступавшего для нас, кстати, даром.

Это вранье, что мы за него тогда платили. Мы за него платили гораздо позже, и неизмеримо меньшую сумму, чем оно стоило. Это была фактически бескорыстная помощь.

Победа – это и союзническая война на Тихом океане с японцами. Что было бы, если бы японцы напали на нас время боев под Москвой? Москву отбивали сибирские дивизии. Как бы они тогда воевали с японцами? Это и война в Африке. Это и небо, которое нам американцы обеспечили, отбомбив немецкие авиационные заводы. Это масса всего. И это, наконец, второй фронт.

Сейчас конечно можно бить себя в грудь и говорить, что мы и без них бы справились. Но те люди, которые действительно воевали, как раз считали по-другому. И это они герои – те, кто воевал, а не те, кто стучит себя теперь в грудь и говорит, что «мы сами всё». Вот только мало кто из тех, кто воевал, вернулся домой. Мой отец – единственный из класса вернулся живым, все остальные мальчишки погибли. Вот какие были потери. А теперь нам говорят, что не нужен был второй фронт.