Николая Сванидзе не позвали на юбилей "Вестей" у Владимира Соловьёва

Российское телевидение 13 мая широко отмечает 30-летие выхода в эфир программы «Вести». Сюжеты о юбилее появляются не только на «России 1», но и на некоторых других федеральных каналах.

Утренние 11-часовые «Вести» 13 мая 2021 года посвятили юбилею большой сюжет, в котором значительная часть уделена будням сегодняшних журналистов, работающих в горячих точках и в зонах чрезвычайных ситуаций. О первых выпусках «Вестей» в эфире сказано немного, но упомянуты первые ведущие, некоторые из которых сегодня оказались в другом информационном лагере.

«С «Вестями» появилась новая тележурналистика, – говорится в сюжете современной программы «Вести». – Ведущие говорили со зрителем простым и понятным языком. С тех пор мы стараемся так и делать».

Телефон первой ведущей «Вестей» Светланы Сорокиной сегодня недоступен. А вот другой пионер «Вестей» и российского ТВ Николай Сванидзе с радостью принял поздравления Sobesednik.ru с юбилеем, сказав, что для него это праздник. Однако от комментариев по поводу того, соответствует ли дух программы той самой «новой тележурналистике» 1991 года, отказался, сославшись на то, что и сейчас работает на российском телевидении и «это было бы неэтично».

– Конечно, телевидение сейчас очень сильно отличается от того, что было на старте, – сказал Николай Карлович. – Железный конь пришёл на смену крестьянской лошадке, как говорили классики. Это касается всего – от технического обеспечения до позиции и преподнесения. Ведущие и те, кто работает за кадром, – всё другое, по всему фронту.